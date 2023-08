Bahn erfasst Radfahrer in Franken: Mann stirbt – Zugführerin erleidet Schock

Von: Katarina Amtmann

Ein akustisches Warnsignal und eine Notbremsung konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Radfahrer wurde von einem Zug erfasst und getötet.

Rothenburg ob der Tauber – Am Freitagvormittag, 11. August, ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Rothenburg o. d. Tauber und Schweinsdorf (Landkreis Ansbach) ein tragischer Bahnunfall, bei dem ein 72-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde.

Zug erfasst Radfahrer in Franken: 72-Jähriger bemerkt Bahn zu spät

Nach Angaben der Polizei fuhr der Radfahrer gegen 11 Uhr auf dem Weidleinsweg und wollte die Bahnstrecke an einem unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Augenscheinlich bemerkte der 72-Jährige den herannahenden Personenzug, der aus Rothenburg o. d. Tauber kam, zu spät. „Trotz eines ausgelösten akustischen Warnsignals und eingeleiteter Notbremsung wurde der Radfahrer vom Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Zugführerin erlitt infolge des tragischen Vorfalls einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die etwa 30 Fahrgäste im Personenzug blieben unverletzt. Sie wurden von der Unfallstelle abgeholt.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall mit Bahn und Radfahrer im Kreis Ansbach

Die örtliche Polizei hat die Untersuchung des Vorfalls übernommen, in enger Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die Bahnstrecke blieb für die Unfallaufnahme und -untersuchung zeitweise gesperrt. (kam)

