Auf Mülldeponie gefunden: „Vermittlung leider missglückt“ – Tierheim sucht Zuhause für Keanu

Von: Katarina Amtmann

Keanu wurde wohl auf einer Mülldeponie in Moskau gefunden. Die Vermittlung nach Nürnberg ist missglückt, da Keanu in der Stadt sehr panisch reagiert.

Nürnberg - Mischling Keanu kommt ursprünglich aus Moskau. Wie das Tierheim Nürnberg auf Facebook schreibt, „wurde er wohl im Dezember 2022 mit weiteren Junghunden auf einer Mülldeponie gefunden und in das dortige Tierheim gebracht.“

Name Keanu Rasse Mischling Geschlecht männlich Alter 8 Monate Kastriert nein Im Tierheim seit 24. April 2023

„Vermittlung ist missglückt“: Hund reagiert unsicher und panisch – Ruhiges Zuhause gesucht

Über eine Organisation wurde er schließlich nach Nürnberg vermittelt. „Die Vermittlung ist leider missglückt, da Keanu nicht so souverän war wie beschrieben und in der Stadt ziemlich panisch ist“, berichtet das Tierheim in dem Facebook-Beitrag weiter. Er zeige sich hier mit Menschen sehr unsicher, vor allem aber auch mit Außenreizen wie fremden Menschen, Radfahrern oder Autos.

Keanu sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Tierheim Nürnberg: Mischling Keanu braucht ruhiges Zuhause

Für den Mischling wird deshalb ein ruhiges, ländliches Zuhause mit gut eingezäuntem Grundstück gesucht. „Es muss ein souveräner Hund vorhanden sein, da er sich viel abschaut und Sicherheit dadurch bekommt“, so das Tierheim weiter. Wie Keanu auf Katzen reagiert, ist nicht bekannt. „Kinder sollten groß sein und verstehen, dass man ihn nicht bedrängt. Bedrängt man ihn in einer Stresssituation, kann es sein, dass er vor Panik schnappt“, heißt es in dem Facebook-Post weiter.

„Wo sind die einfühlsamen Menschen, die Keanu Zeit geben und nicht bedrängen?“ will das Tierheim wissen. Neben Keanu sucht auch Hunde-Oma Gimich ein Zuhause für die Zeit, die ihr noch bleibt. Auch Hund Mogli hofft auf eine neue Familie. Wer eines der Tiere zu sich nehmen möchte, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen. (kam)

