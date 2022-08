„Völlig verwahrlost und abgemagert“: Amt beschlagnahmt Dogge und bringt sie ins Tierheim

Von: Tanja Kipke

Von ihren vorigen Besitzern schlecht behandelt: Dogge Shiva sucht neue Familie. © Tierheim Nürnberg

Mit viel zu langen Krallen und abgemagert kam Dogge Shiva ins Nürnberger Tierheim. Die Tierschützer päppelten sie auf und suchen jetzt ein neues Zuhause.

Nürnberg – Dogge Shiva kam aus schlechter Haltung ins Tierheim Nürnberg. Der Vierbeiner sei „völlig verwahrlost, abgemagert, mit viel zu langen Krallen und weiteren gesundheitlichen Problemen vom Amt beschlagnahmt“ worden, wie das Tierheim in einem Facebook-Beitrag anprangert. Mittlerweile haben die Tierschützer Shiva mehrmals durchgecheckt und aufgepäppelt. Sie darf nun endlich ein neues Zuhause suchen.

Name: Shiva Rasse: Bordeaux Dogge Geschlecht: Weiblich, nicht kastriert Alter: 8 Jahre

Aus schlechter Haltung im Tierheim gelandet: Dogge Shiva sucht neue Familie

In dem Vermittlungsaufruf beschreiben die Tierschützer Shiva als „sehr lieb, nett und anhänglich mit Menschen.“ Auch mit Kindern käme sie gut klar. Bei anderen Hunden würde die Sympathie entscheiden, das müsste man testen. „Daheim ist sie wahrscheinlich lieber Einzelprinzessin.“ Die Dogge ist in Bayern ein Hund der Kategorie zwei, was bedeutet, dass sie einen Wesenstest bestehen muss. Das Tierheim ist sich sicher: Shiva schafft das.

Die Achtjährige Dogge Shiva wartet im Tierheim Nürnberg auf eine neue Familie. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Aus gesundheitlichen Gründen müsste der Vierbeiner in circa zwei Monaten kastriert werden. „Die Kastration kann dann aber bei unserem Tierarzt erfolgen“, so das Tierheim. Mehr Informationen bekommen Interessenten bei den Pflegern. „Wer gibt der lieben Hündin ein Zuhause, in dem sich wieder so um sie gekümmert wird, wie sie es verdient hat?“

Im Tierheim Nürnberg warten zahlreiche Hunde auf ein neues Zuhause

Wer Interesse hat, die Dogge Shiva kennenzulernen, kann den Bewerbungsbogen des Tierheims ausfüllen. Im Tierheim Nürnberg warten auch zahlreiche andere Hunde auf ein neues Zuhause. Zum Beispiel die Bulldogge Kimberly, die aus schlechter Haltung befreit wurde. Ebenso brauchen der behinderte Hund Goofy, mit all seinen Ecken und Kanten und der Dobermann Tyson dringend ein neues Zuhause. (tkip)