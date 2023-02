„Schockverliebt“ in Sid: Mischling sucht neue Familie - Name passt „wie die Faust aufs Auge“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Hund Sid wartet im Nürnberger Tierheim auf eine neue Familie. Der Mischling hat seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Faultier aus Ice Age bekommen.

Nürnberg - Das Tierheim Nürnberg sucht - getrennt voneinander - ein Zuhause für die Hunde Duke und Laika. Letztere braucht ein Zuhause außerhalb von Bayern, im Freistaat darf sie nicht vermittelt werden. Sid wartet im Tierheim ebenfalls auf eine neue Familie.

Name Sid Rasse Mischling Alter 1. September 2022 Kastriert nein Im Tierheim seit 6. Februar 2023

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Hund Sid: Name passt „wie die Faust aufs Auge“

„Unser Sid hält sich an das Zitat aus dem Film Ice Age: ‚Hör mal, wenn man einen Lebensgefährten findet, sollte man treu sein‘“, heißt es in einem Facebook-Post des Tierheims zu mehreren Fotos des Hundes. Zu seinem Namen sei er gekommen, „weil er aussieht wie das Faultier von Ice Age.“ Und: „Es passt wie die Faust aufs Auge, nicht nur optisch sondern auch vom Charakter.“

Hund Sid sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Hund Sid sucht neues Zuhause: „Eckt manchmal noch ein wenig an“

Sid wird vom Tierheim als „junger, tollpatschiger, netter Mischling“ beschrieben. Es könnte ein Podenco in ihm stecken, da er ursprünglich aus Griechenland komme und nicht bekannt sei, „wer oder was da alles mitgemischt hat.“ Sid sei jung und wild und brauche noch Erziehung. Der Mischling ist verspielt und komme mit anderen Hunden klar. Er sei aber noch sehr ungestüm „und eckt manchmal noch ein wenig an.“

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Facebook-Nutzer „schockverliebt“ in Hund Sid - Mischling sucht neue Familie

Kinder im neuen Haushalten sollten für das Tier kein Problem sein. Anfragen nimmt das Tierheim Nürnberg über den Interessentenbogen an. „So ein kleiner Liebling“, schreibt eine Frau unter den Facebook-Post zu einem Herzchenaugen-Smiley. „Schockverliebt“ ist eine weitere Person. Zahlreiche Menschen haben den Beitrag geteilt - in der Hoffnung, dass Sid so bald ein neues Zuhause findet. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.