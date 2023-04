Zusammenstoß in Nürnberg: Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Zwei Straßenbahnen sind in Nürnberg zusammengestoßen. © NEWS5 / Oßwald

Im Bereich Hallertor kam es in Nürnberg zu einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen. Eine der beiden Bahnen wurde dabei aus den Gleisen gehoben. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt.

Nürnberg – Am Freitagvormittag (14. April) kam es in Nürnberg zu einem Unfall im öffentlichen Nahverkehr. Im Bereich Hallertor am Neutrograben stießen gegen 10:48 zwei Straßenbahnen in einer Kurve seitlich zusammen, wie ein Pressesprecher Merkur.de erklärte. Die Polizei Nürnberg untersuchte unverzüglich den Unfallort, aber konnte noch keine Ursache für den Zusammenstoß finden.

Unfall in Nürnberg: Straßenbahnen kollidieren – keine Verletzten

Die Wucht des Zusammenstoßes der zwei Straßenbahnen sorgte dafür, dass eine der beiden Trams aus den Gleisen gesprungen ist. Die Aufräumarbeiten haben kurz darauf begonnen und die entgleiste Tram konnte wieder in die Schienen gehoben werden. Bei dem Unfall kam niemand zu Schaden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

In den Zusammenstoß waren nur die Straßenbahnen involviert und keine Autos oder Passanten. Auch konnte der entstandene Sachschaden von offizieller Seite aus noch nicht eingeschätzt werden.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.