Großeinsatz für Feuerwehr: Brand in Verpackungsfirma - Dreizehn Personen verletzt

Zu einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr am Dienstagabend im Nürnberger Land aus. In einer Verpackungsfirma brach ein Feuer aus. Dreizehn Personen wurden verletzt.

Ein Feuer brach am Dienstag in einer Firma im Nürnberger Land aus.

Die Einsatzkräfte rücken zu einem Großeinsatz aus.

Dreizehn Personen erlitten Verletzungen.

Neuhaus an der Pegnitz - In einer Verpackungsfirma in Neuhaus an der Pegnitz im Nürnberger Land brach am Dienstagabend (8.1.) ein Feuer aus.

Großeinsatz für Feuerwehr im Nürnberger Land: Brand in Verpackungsfirma

Der Brand entstand aus noch ungeklärter Ursache in einer Fertigungshalle des Betriebs. Insgesamt dreizehn Menschen erlitten Verletzungen - drei von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die restlichen Verletzten wurden vor Ort von Sanitätern betreut. Sie hatten Rauch eingeatmet.

Brand in Verpackungsfirma - Bilder vom Großeinsatz der Feuerwehr Zur Fotostrecke

Nachdem die Maschine zunächst heftig zu rauchen begonnen hatte, alarmierten die Arbeiter die Feuerwehr. Ein Großangebot an Einsatzkräften rückte aus.

Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Angaben auf etwa 20.000 Euro.

Großeinsatz für Feuerwehr: Brand in Verpackungsfirma - Einsatz dauert Abend über an

Laut Berichten von nordbayern.de dauerte der Einsatz den Abend über an. Die Feuerwehr versuchte, die Halle mit Großraumlüftern vom Rauch zu befreien.

nema/dpa

Zu einem heftigen Brand kam es kürzlich auch auf einem Bauernhof im bayerischen Rattenkirchen. Eine Halle brannte komplett nieder - und das nicht zum ersten Mal.

Zu einem tragischen Vorfall kam es bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf. Ein Mann kam dabei ums Leben.