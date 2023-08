Asiatische Tigermücke erneut in Bayern nachgewiesen - breitet sie sich nun weiter aus?

Von: Christoph Sahler

Im unterfränkischen Würzburg ist die Tigermücke nachgewiesen worden. Experten erwarten eine Ausbreitung in weiteren Regionen Bayerns.

Würzburg - In einer weiteren Region Bayerns ist die Asiatische Tigermücke nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt Würzburg am Mittwoch (9. August) mitteilte, handelt es sich um zwei Weibchen und eine Sammlung ihrer Eier. In Fürth konnte die Population zuletzt erfolgreich eingedämmt werden.

Die Asiatische Tigermücke ist in Würzburg nachgewiesen worden. (Symboldbild) © Dr. Doreen Werner/dpa

Tigermücke in Würzburg nachgewiesen: Ausbreitung in Bayern „zu erwarten“

Der Stich der Tigermücke an sich sei in der Regel harmlos und führe wie bei anderen Mückenstichen auch zu Juckreiz und Schwellungen, teilte die Behörde mit. Aufgrund der aktuell geringen Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern bestehe bei einem Stich der Tigermücke in Deutschland kein Grund zur Beunruhigung.

Dass sich das Insekt auch in der Region Würzburg ausbreiten wird, sei den Angaben zufolge zu erwarten – auch begünstigt durch die zunehmend hohen Temperaturen. Das Gesundheitsamt Würzburg wolle die Situation nun weiter beobachten und in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung der Tigermücke im Freistaat einzudämmen. (csa/dpa)

