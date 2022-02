Nunmehr zwei Tote nach Unfallserie auf A9 in Oberfranken

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Es ist eine schlimme Unfallserie mit einer traurigen Bilanz: Zwei Frauen sterben, drei weitere werden verletzt. Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte.

Trockau - Ein schwerer Unfall am Samstagmorgen auf der Autobahn A9 in Oberfranken hat nun zwei Todesopfer gefordert: Eine 67-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ihre gleichaltrige Beifahrerin war bereits tags zuvor am Unfallort gestorben. Die Frauen aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt reisten auf der A9 Richtung Süden, als die Fahrerin zwischen Trockau und Pegnitz auf einen Kleintransporter auffuhr und ins Schleudern geriet. Das löste der Polizei zufolge Zusammenstöße mit zwei weiteren Fahrzeugen und einem Sattelzug aus. Ein Ehepaar wurde schwer verletzt, eine 10-Jährige leicht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Experten untersuchen den genauen Hergang. Die Fahrbahn Richtung Süden war nach dem Unfall um 8.00 Uhr morgens zwischen Trockau und Pegnitz rund fünfeinhalb Stunden lang gesperrt.

Der in den Unfall verwickelte Sattelzug kam aus Polen, ein Pkw und ein Kleintransporter aus Leipzig, in dem das verletzte Ehepaar und das Mädchen saßen. An der Unfallstelle waren zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. dpa