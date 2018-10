Familienausflug auf den beliebten Heuberg endet in Katastrophe: Frau stürzt ab

Es sollte ein schöner Ausflug in die Berge werden, am Ende wurde eine Frau mit dem Hubschrauber „Christoph 1“ in die Klinik geflogen.

Nußdorf am Inn - Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Sonntag im Landkreis Rosenheim. Wie die Bergwacht Brannenburg meldet, stürzte eine Frau an der Wasserwand am Heuberg ab. Die Bergsteigerin aus dem südlichen Landkreis Rosenheim war aus großer Höhe die Felsen hinabgestürzt.

Einsatzkräfte der Bergwacht Rosenheim-Samerberg waren bereits zur Erstversorgung der Patientin vor Ort, als der Hubschrauber "Christoph 1" den Notarzt und einen Bergretter an der Unfallstelle am Fuß der Wasserwand abließ. Ein weiteres Team stieg in der Zwischenzeit von den Daffner-Almen zu Fuß an den Einsatzort auf.

Die sehr schwer verletzte Frau wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert, während die Angehörigen mit den Bergrettern abstiegen und danach vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut wurden.

mag