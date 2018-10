Fürchterlicher Unfall im Oberallgäu: Ein Auto kollidierte am Montag mit der Schaufel eines Radladers. Zwei Menschen sterben bei dem Unfall.

Upate vom 25. Oktober 2018, 15.30 Uhr: Nach dem tödlichen Zusammenstoß ist ein weiterer Mensch gestorben. Der 41 Jahre alte Fahrer des Wagens erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 46-jährige Beifahrer war am Montag an der Unfallstelle in Bad Hindelang gestorben.

Erstmeldung: Auto kracht gegen Schaufel eines Radladers - mit entsetzlichen Folgen

Bad Hindelang - Es war selbst für langjährige Rettungskräfte ein erschütternder Einsatz: Am Montagabend war ein Auto gegen die Schaufel eines Radladers gefahren. Wieso es zu dem Unfall in Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu kam, wird nun ermittelt. Ein Gutachter soll genau das nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft klären. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Radlader-Fahrer auf eine Hauptstraße einbiegen. Gegen ihn wurde am Montag ein Strafverfahren eingeleitet.

Keine Überlebenschance nach Unfall in Bad Hindelang

Die Folgen der Kollision waren entsetzlich: Der Beifahrer hatte keine Überlebenschance. Der 46-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer (41) wurde mit schwersten unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.

Der Fahrer des Radladers blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

