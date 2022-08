„Was machen Sie, wenn Putin kommt?“ Oberbayer bietet Luftschutzbunker-Plätze für 14.900 Euro

Von: Klaus-Maria Mehr

Reinhard Klein in seinem Bunker-Projekt. Falls sich genug Interessenten melden, müsste hier noch einiges saniert werden. © Reinhard Klein

Bunkerplätze in ehemaligem Weißbier-Keller zu verkaufen: Hier erklärt der Trostberger Reinhard Klein sein ungewöhnliches Angebot und für wen es in Frage käme.

Trostberg – Eine ungewöhnliche Immobilienanzeige aus Trostberg (Kreis Traunstein) sorgt dieser Tage für Aufsehen: „Luftschutzkeller, 50 Meter im Felsen, mit notariell gesichertem Platz. Wird im Grundbuch eingetragen. 14.900 Euro pro Platz.“ Dieser Text erschien unlängst in der gedruckten Ausgabe des Trostberger Tagblatts.

Die Idee dazu hatte Reinhard Klein (57), der eigentlich als Selbstständiger den Elektrogroßhandel Handelshaus Klein in Trostberg betreibt. Auf die Frage, wie er auf so eine Idee kommt, antwortet Klein mit einer Gegenfrage: „Was machen Sie, wenn Putin kommt?“ Eine Frage, die freilich erstmal sprachlos macht. Gesetzen – wenn auch äußerst abwegigen – Fall, auf Bayern würden wirklich irgendwann wieder Bomben fallen, wo würde man Schutz suchen?

An alle Trostberger, die diese Frage für sich lieber früher als später beantwortet hätten und auch bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, richtet sich Kleins Angebot.

Bunker-Angebot aus Oberbayern: Stollen war wohl früher Eiskeller – und wurde zufällig entdeckt

Die Immobilie liegt im Ortsteil Schedling direkt am Fuße eines Nagelfluhfelsens. Bei Nagelfluh handelt es sich um junges Sedimentgesteint, das ein wenig an schlecht sortierten Waschbeton erinnert. Klein hat dort vor acht Jahren das Gebäude einer ehemaligen Weißbierbrauerei gekauft. Irgendwann will er die Immobilie als Ganzes weiterentwickeln, aktuell steht der rund 150 Jahre alte, denkmalgeschützte Bau inklusive originalem Sudkessel leer. Eine Wand im Keller kam Klein von Anfang an komisch vor. Gewisse bauliche Details wiesen darauf hin, dass es da eigentlich weitergehen müsste. Klein ließ die Wand aufbrechen und dahinter öffnete sich ein Stollen, der sich tief in oben genannten Fels bohrt.

Keller wurde wohl schon im Zweiten Weltkrieg als Bunker genutzt

Der Stollen wurde von der Brauerei wohl als Eiskeller genutzt, schon im Zweiten Weltkrieg soll er auch als Luftschutzbunker Verwendung gefunden haben. Aus den letzten Jahren des Krieges stammen wohl auch Erweiterungsversuche, die seitlich vom Hauptstollen abzweigen. Klein vermutet, dass man damals versucht hatte, sich zu anderen Kellern im historischen Zentrum Trostbergs durchzugraben, um einen zweiten Zugang zu schaffen. „Heute würde man wohl sagen: zweiter Rettungsweg.“

Diesen gibt es nun noch nicht. Auch sonst darf man nicht mit zu viel Komfort rechnen. Wer jetzt also den durchsanierten Fünf-Sterne-Bunker erwartet, mit Luftfilter, Speisekammer und Badezimmer, sei nicht zu sehr enttäuscht. So ist das aber auch gar nicht gedacht. „Es geht nur darum, dass man, wenn die Bomben fallen, sicher ist.“ Luftangriffe dauern meist einige Stunden, selten aber länger. Das wäre so die Nutzungszeit.

Luftschutzbunker-Angebot in Trostberg: „So etwas neu zu bauen, würde Millionen kosten“

Wegen Putins Angriffskrieg und sehr lebhaften Erinnerungen seiner Elterngeneration aus dem Zweiten Weltkrieg ist Klein auf die Idee gekommen, den Stollen zur Verfügung zu stellen, allerdings eben nicht kostenlos. „Der Keller ist mir gut 100.000 Euro wert, das Geld möchte ich wieder einspielen. Wenn man so etwas neu bauen müsste, würde das Millionen verschlingen.“

Bunker-Inserat aus Trostberg: Sechs Quadratmeter Sicherheit für 14.900 Euro

Für die 14.900 Euro gibt es eine Parzelle von etwa fünf mal 1,5 Metern. Möblieren müsste man sich seinen Abschnitt allerdings selbst. Zwei Pritschen hätten da Platz oder übereinander vier. „Der Keller ist recht hoch.“

Trotzdem müsste man wohl noch einiges machen. Eine Stahltür müsste montiert werden. Und dann gilt es noch das Problem des Zutrittsrechts zu lösen. Irgendwie muss ja sichergestellt werden, dass, wenn es wirklich zu jenem unwahrscheinlichen Fall eines Luftangriffs in Trostberg kommen würde, nur diejenigen in den Bunker stürmen, die sich auch einen Platz reserviert haben.

Unter 50 Metern massivem Nagelfluhfels im historischen Teil Trostbergs befindet sich Kleins Bunker. © Reinhard Klein

Luftschutzbunker unter Weißbierbrauerei: Zwei Interessenten meldeten sich bereits

All das will Klein aber erst angehen, wenn sich genug Interessenten melden. Aktuell gibt es zwei Anfragen. Das reicht nicht. Je nachdem, wie man rechnet, hat Klein rund 150 Quadratmeter zu Verfügung, abzüglich der Gänge wäre also Platz für gut 20 Einheiten. Die Zielgruppe ist freilich räumlich begrenzt. Wer sich schon den Luxus eines Bunkerplatzes sichert, sollte diesen zumindest auch zeitnah erreichen können. Eigenheimbesitzern rät Klein sowieso von seinem Angebot ab und zur Nutzung des eigenen Kellers. „Die sind heutzutage so massiv gebaut, dass sie einiges aushalten.“

Wer für den Ernstfall einen Bunker will, muss sich selbst drum kümmern

Rechtens ist Kleins Angebot übrigens. Das Trostberger Tagblatt, das zuerst über den Fall berichtete, hat bei der Bundesanstalt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nachgefragt. Ergebnis: Der Begriff Schutzraum ist rechtlich nicht geschützt, auch, weil der Staat selbst keine Schutzräume mehr zur Verfügung stellt und somit auch keine Kriterien mehr vorliegen, was so ein Schutzraum eigentlich leisten muss, um sich als solchen bezeichnen zu dürfen.

Mit anderen Worten: Es gibt aktuell von staatlicher Seite niemanden mehr, der sich darum kümmert, Bunker für die Bevölkerung vorzuhalten. Wer für den Ernstfall – so unwahrscheinlich er auch sein sollte – vorbereitet sein wollte, müsste sich tatsächlich selbst drum kümmern.

Wer also in und um Trostberg Interesse an einem Bunker-Platz zu 14.900 Euro hat, meldet sich bei Reinhard Klein unter info@handelshaus-klein.de.

