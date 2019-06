Oberbayer gewinnt 1.777.777 Millionen Euro im Lotto - bei niedrigem Spieleinsatz

Ein Internettipper aus Oberbayern hat mit einem niedrigen Einsatz einen Millionengewinn eingefahren. Er gewann in der Zusatzlotterie Spiel 77.

Mit den richtigen Zahlen hat ein Oberbayer in der Zusatzlotterie Spiel 77 mehr als eine Million Euro gewonnen. Der Internettipper hatte am Wochenende alle sieben Losnummern richtig ausgewählt und bekommt 1.777.777 Euro. Sein Spieleinsatz betrug insgesamt 8,75 Euro, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte.

Bereits im Mai wurde ein Oberbayer mehrfacher Millionär im Lotto - und blieb bescheiden.

dpa