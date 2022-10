Rund 2000 Obstbäume: Drei Generationen, ein Hof – Fruchtparadies in Oberbayern

Von: Carina Zimniok

Bilderbuch-Bauern mit ihren Äpfeln. Von links: Hans, Resi, Agnes, Christian, Martin und Regina Seebacher. Die zweite Tochter Barbara ist nicht im Bild, sie hat einen kleinen Sohn – auf dem Hof leben also vier Generationen. © THOMAS PLETTENBERG

Kein Obst essen die Deutschen so gerne wie Äpfel. Sie schmecken, sie sind gesund – vor allem, wenn sie regional und unbehandelt sind. Obstbauer Seebacher aus Bad Feilnbach hat 2000 Bäume, 60 Sorten. Wie war die Ernte heuer?

Bad Feilnbach – Julia ist knackig, Resi süß und Jonathan leicht parfümiert. Es geht um Äpfel, dieses wunderbare Obst, und es ist erstaunlich, wie klangvoll die Sortennamen sind. Merkur, Karneval, Rubinette. Kaiser Wilhelm!

Die Seebachers aus Bad Feilnbach besitzen rund 2000 Obstbäume

Christian Seebacher, Obstbauer aus Bad Feilnbach, Kreis Rosenheim, kennt sie alle. Knapp 60 Sorten wachsen an seinen Bäumen. Er hat schon als Bub mit der Schaufel Löcher gegraben, kleine Obstbäume reingesetzt, festgeklopft und gehofft, dass sie gut wachsen. Jetzt ist er 45, der Chef im Familienbetrieb, und manche Dinge sind noch so wie vor Jahrzehnten. Zum Beispiel, dass Obstbauer ein wunderbarer Beruf ist. „Man ist so viel in der Natur und es ist oft kitzelig: Wird das was mit der neuen Sorte?“, sagt er. Manches ist aber auch ganz anders als früher.

Als Senior Hans Seebacher noch das Sagen hatte, war das Pflücken eine mühsame Geschichte. Die Bäume waren ausschließlich Hochstämme. Zum Ausschneiden der Äste oder zum Ernten musste man auf die Leiter steigen. Rauf, runter. Rauf, runter. 80 bis 90 Jahre alt wird so ein Apfelbaum – „die kenne ich alle“, sagt Christian Seebacher. Doch inzwischen geht es etwas schnelllebiger zu auf dem Hof: Jetzt sind die meisten der 2000 Obstbäume Spindelbäume – die sieht man auch auf den großen Plantagen in Südtirol. „Die tragen etwa 15 Jahre“, sagt Christian Seebacher. Weil sie kleiner sind als Hochstämme, kommt man leichter an die Äpfel ran. Nur für die ganz oben nutzen die Seebachers einen schmalen Traktor mit Hebebühne.

Auch Äpfel mit Schönheitsfehlern landen im Verkauf

Seit Juli pflücken die Seebachers schon, jetzt geht’s langsam Richtung Höhepunkt – und Ende Oktober dürften alle Äpfel in Kisten liegen und in dem Hofladen verkauft werden. Dort werden übrigens auch Äpfel mit Schönheitsfehlern angeboten – „unseren Kunden ist das nicht so wichtig“, sagt Seebacher. Hauptsache regional, Hauptsache ungespritzt. Supermarkt-Kunden seien da wählerischer, die lassen Äpfel mit den braungrauen, leicht rauen Stellen oft liegen.

Schon früh auf dem Hof eingebunden worden: Martin und Regina. © THOMAS PLETTENBERG

Christian Seebacher versucht natürlich, möglichst leckere und hübsche Äpfel heranzuziehen. Und deshalb wählt er neue Sorten mit Bedacht aus. Dazu fährt er in ein Obstzentrum im Landkreis Freising, wo Experten züchten und testen. „Was dort gut wächst, wächst auch in Feilnbach gut“, sagt Seebacher. Bad Feilnbach, der 7500-Einwohner-Ort am Fuße des Wendelsteins, ist bekannt für sein mildes Klima, hier wachsen Äpfel, Zwetschgen, Birnen und Kirschen besonders gut – deshalb stehen dort auch mehr als 30.000 Streuobstbäume. „Bayerisches Meran“, so wird Bad Feilnbach auch genannt. Seebacher sagt: „Oft liegt rundherum schon Schnee, bloß bei uns nicht.“

Apfelernte in Bayern ist hervorragend

Frost gibt es aber freilich schon in Bad Feilnbach. Und das ist für Seebacher manchmal ein Problem. Heuer und auch im vorigen Frühjahr war es erst sehr warm – dann kam der Spätfrost. Der zerstört die Blüten und das war’s dann mit der Apfelernte. An den Hochstämmen der Seebachers ist „fast nichts dran“, sagt der Obstbauer. Das ist Pech – die Apfelernte in Bayern ist insgesamt nämlich hervorragend, teilt der Bauernverband mit. Die Bodensee-Apfelkönigin versprach gar reiche Ernte: „Unsere Obstbauern erwarten Klasse und Masse“ – verantwortlich seien die zahlreichen Sonnenstunden, die die heimischen Äpfel besonders fruchtig und süß reifen ließen.

Vielleicht läuft es im nächsten Jahr besser für die Seebachers. Wenigstens der Hagel verschonte ihre Bäume. Jedes Jahr ist es wieder ein Überraschungspaket, was gut wächst, was schlecht. Der Obstbauer setzt daher auf mehrere Standbeine: Ferienwohnungen, Milchvieh, anderes Obst wie Birnen, Zwetschgen und Pflaumen, Mirabellen und Kirschen, Quitten.

Am schönsten ist es übrigens, findet Obstbauer Seebacher, wenn im Frühjahr alle Bäume blühen. Ein Meer in grün, weiß, rosa. Darauf freut er sich jetzt schon.

In Bad Feilnbach findet kommendes Wochenende Bayerns größter Apfelmarkt statt. Mehr als 40.000 Besucher werden vom 7. bis 9. Oktober erwartet. Ihnen werden mehr als 200 Apfelsorten präsentiert, es gibt zahlreiche Produkte zum Probieren und Kaufen.