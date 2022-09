Mann hatte ihm Steuer überlassen: Junge (11) aus Oberbayern stirbt bei Radlader-Unfall in Österreich

Von: Katarina Amtmann

Ein Elfjähriger aus Oberbayern starb in Österreich. © fib

Ein Elfjähriger aus Bayern starb während eines Urlaubs auf einem Bauernhof in Österreich. Er war auf einem Hoftrac mitgefahren – das Fahrzeug verunglückte.

Braunau – Auf einem Hof in Österreich hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei kam ein Kind aus Bayern ums Leben.

Unfall an Bayerns Grenze: Elfjähriger aus Deutschland stirbt in Braunau

Wie die Polizei Oberösterreich am Freitag (2. September) mitteilte, arbeitete ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Donnerstag gegen 19 Uhr mit seinem Hoftrac – einem kleinen Radlader – auf einem Feld im Bezirk Braunau. „Hierbei befanden sich im Rahmen eines Urlaubes am Bauernhof zwei Kinder mit ihm auf dem Fahrzeug“, so die Polizei. Es handelte sich um einen elfjährigen deutschen Jungen und dessen Bruder.

Während der Fahrt überließ der 30-Jährige dem direkt neben ihm sitzenden Elfjährigen die Lenkung, so die Polizei weiter. Der Junge kam jedoch „aufgrund von Unerfahrenheit und eines Lenkfehlers mit dem vorderen linken Reifen des Fahrzeuges auf einen Reisighaufen“. Das Fahrzeug kippte, der Elfjährige kam unter dem Dach des Hoftrac zu liegen.

Unfall in Österreich: Junge (11) aus Oberbayern stirbt

Die beiden Mitfahrer blieben bei dem Unglück unverletzt. Alle Reanimationsmaßnahmen bei dem Elfjährigen blieben leider ohne Erfolg. Vom HÄND (Hausärztlicher Notdienst; Anmerkung der Redaktion) konnte nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden.

Laut ersten Angaben stammt das Bruderpaar wohl aus dem Gemeindebereich Burghausen (Landkreis Altötting in Oberbayern). Das hat die Polizei auf Nachfrage von innsalzach24.de mittlerweile bestätigt. (kam)

