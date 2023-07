Kuh mitten auf Fahrbahn unterwegs: Polizei sperrt Bundesstraße in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Verkehrsteilnehmer riefen am frühen Morgen die Polizei: Die Beamten mussten die Fahrbahn sperren, weil eine Kuh auf der Straße unterwegs war.

Schrobenhausen - Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz gab es für die Polizei am Donnerstag, 29. Juni. Darüber informierten die Beamten in einer Pressemitteilung am 6. Juli.

Kuh sorgt für Sperrung von Bundesstraße in Oberbayern

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei: Eine Kuh hielt sich auf einem Feldweg neben der B300 zwischen Schrobenhausen und Peutenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) auf. Als die Beamten eintrafen, hatte sich das Tier bereits auf die Bundesstraße begeben, was zu einer sofortigen Sperrung der Fahrbahn führte.

Die Kuh sorgte für eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße. © vifogra / Schmelzer

Kuh nach Ausflug an Besitzer übergeben

Mit Hilfe der alarmierten Feuerwehren aus Schrobenhausen und Peutenhausen gelang es nach kurzer Zeit die Kuh einzufangen und letztlich ihrem Eigentümer zu übergeben. (kam)

