Radfahrerin übersieht Auto: Frau stirbt bei schwerem Unfall in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Eine Radfahrerin wurde im Kreis Rosenheim von einem Auto erfasst. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo sie am Dienstag starb.

Riedering - Im Gemeindegebiet Riedering (Landkreis Rosenheim) hat sich am Dienstag, 6. Juni, gegen 18 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau starb, wie die Polizei mitteilte.

Radfahrerin stirbt bei schwerem Unfall in Oberbayern

Der Pressemitteilung zufolge fuhr eine 84-Jährige mit dem Fahrrad auf der Lauterbacher Straße in Fahrtrichtung Holzen. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW in entgegengesetzer Richtung. Als die Radfahrerin nach links in die Falkensteinstraße abbiegen wollte, übersah sie den Wagen der jungen Frau und wurde von diesem frontal erfasst.

Die 84-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Dort erlag sie schließlich ihren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.

Auto erfasst Radfahrerin: Unfallstraße zeitweise gesperrt

„Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter an die Unfallstelle beordert und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt .Die Lauterbacher Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (kam)

