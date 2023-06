Über Steilhang abgestürzt: Biker aus Österreich verunglückt in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Ein unerfahrener Motorradfahrer (19) verunglückte in Oberbayern mit seiner Maschine. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Salzburg.

Berchtesgaden/Eck - Am Samstagnachmittag, 17. Juni, ereignete sich auf der Roßfeldstraße zwischen dem Ahornkaser und der Mautstelle Süd ein schwerer Motorradunfall. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung am Montag mit.

Motorradfahrer aus Österreich verunglückt in Bayern - Biker stürzt über Steilhang ab

Ein Motorradfahrer (19) aus Oberösterreich prallte gegen eine Leitplanke und stürzte anschließend über den Steilhang ab. Der junge Mann wurde bei dem Vorfall im Landkreis Berchtesgadener Land mittelschwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der laut Polizei unerfahrene Mann war extra mit drei Freunden angereist, um auf der Höhenring-Mautstraße Spaß zu haben, wobei die vier Biker mit hoher Geschwindigkeit bergab in Richtung der Mautstelle Süd fuhren. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus weiter und prallte trotz eines Bremsversuchs gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er über die Leitplanke geschleudert und landete zwischen Büschen und Felsen. Dabei zog er sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Das Motorrad rutschte entlang der Leitplanke talwärts und wurde stark beschädigt.

Ein Motorradfahrer aus Österreich verunglückte in Bayern schwer. © BRK BGL

30 Feuerwehrleute im Einsatz: Motorradfahrer in Oberbayern verunglückt

Die Leitstelle Traunstein alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden samt Löschzug Au, das Rote Kreuz mit der Berchtesgadener Notärztin, einen Berchtesgadener Rettungswagen und den Pongauer Notarzthubschrauber „Martin 1“. Ein Notfallsanitäter der Feuerwehr übernahm zusammen mit den Rettungskräften die Erstversorgung des Verletzten am Hang. Der junge Mann kam per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg.

Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Rettung des Verunfallten, stellten den Brandschutz sicher, regelten den Verkehr und reinigten die zeitweise komplett gesperrte Straße. Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den Unfall auf, wobei der Verunfallte wegen zu schnellem Fahren angezeigt wird. (kam)

