Seat und Audi krachen in Oberbayern zusammen - Polizisten auf dem Heimweg werden zu Ersthelfern

In Oberbayern gab es einen heftigen Unfall.

Frontalcrash bei Tempo 100

Bei Tempo 100 krachten zwei Autos in Oberbayern frontal zusammen. Einsatzkräfte, die gerade auf dem Heimweg von der Arbeit waren, eilten zu Hilfe.

Freilassing - In Oberbayern hat sich am Montag, 20. März, ein heftiger Unfall ereignet. Darüber berichtet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Mitteilung.

Unfall in Oberbayern: Seat und Audi krachen frontal zusammen

Dem Bericht zufolge waren auf der Staatsstraße 2104 vor dem Freilassinger Freibad gegen 6 Uhr zwei Fahrzeuge mit Tempo 100 zusammengestoßen. An dem Unfall waren ein Audi-Fahrer (21) und eine Seat-Fahrerin (26) beteiligt. Beide jungen Leute hatten „nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes Glück im Unglück“, sie überlebten den Unfall mittelschwer verletzt.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der 21-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Seat der jungen Frau zusammengestoßen.

+ Die Straße war nach dem Unfall ein Trümmerfeld. © BRK BGL

Unfall in Freilassing: Polizeibeamte auf dem Heimweg der Nachtschicht werden zu Ersthelfern

Ersthelfer, darunter zwei Polizeibeamte auf dem Heimweg aus der Nachtschicht – einer von ihnen ehrenamtlicher Rettungssanitäter - kümmerten sich um die beiden Verletzten. Zusammen mit einem weiteren ehrenamtlichen Rettungssanitäter der BRK-Bereitschaft, der auf dem Weg in die Arbeit war. Die bald darauf eintreffenden Einsatzkräfte versorgten die jungen Leute und brachten sie in Kliniken.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. „Die Freiwilligen Feuerwehren aus Freilassing und Saaldorf leiteten den restlichen Verkehr großräumig um, reinigten die Fahrbahn und stellten den Brandschutz sicher. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Beamte der Polizeiinspektion Freilassing nahmen den Verkehrsunfall auf“, heißt es abschließend. (kam)

