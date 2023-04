„13.277 km nach Tittmoning“: Schild am Südpol weist nach Oberbayern

Dabei war der Urheber nie dort

Seit wenigen Monaten zeigt ein Schild am Südpol den Weg nach Bayern. Ein Wegweiser nach Tittmoning: Ein bayerischer Schreiner erzählt uns die Geschichte dahinter.

Tittmoning – Dort, wo Forscherinnen und Forscher auf die größte Eisfläche der Erde stoßen, sie mit den niedrigsten Temperaturen zurechtkommen müssen: Genau dort steht seit wenigen Wochen ein Schild, das auf einen 13.277 Kilometer entfernten Ort aufmerksam macht. Die Richtung des Schildes zeigt nach Bayern, genauer gesagt nach Tittmoning. Ein Stück Holz weist am größtenteils von Forscherinnen und Forschern besiedelten Südpol den Weg Richtung Landkreis Traunstein. Was hat es damit auf sich? Der bayerische Schreiner Hermann Platschka gibt uns den Kontext.

Schreiner aus Bayern entwirft Schild für den Südpol: Es zeigt Richtung Landkreis Traunstein

Echte bayerische Handwerkskunst und sogar das Holz stammt aus der Region: Die Arbeit von Schreiner Hermann Platschka ging buchstäblich einmal um die Welt. Sie ist der Grund, warum man Bayern fortan mit dem Südpol assoziieren könnte. Er hat das Schild, das nach Tittmoning zeigt, hergestellt. Und das eher zufällig.

Wie er unserer Redaktion erzählt, bekam der Schreiner von einem Wissenschaftler den Auftrag, ein Schild zu entwerfen. Es sollte in die Richtung von dessen Heimatort zeigen: Sandstedt, ein kleiner Ort im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven mit rund 1700 Einwohnern. Er wollte ein Stück seiner Heimat dorthin bringen, wo er Tag für Tag forscht: am Alfred-Wegener-Institut in der Antarktis.

„Glücklich und froh, dass es erledigt ist“: Arbeit eines Schreiners erinnert am Südpol an die bayerische Heimat

Der Weg zum fertigen Schild war alles andere als einfach, schildert uns Platschka. Für den Transport durfte das Holz nicht mehr als zwei Kilogramm wiegen. Zusätzlich muss es Temperaturen von um die Minus 50 Grad standhalten. Der Schreiner spricht von nervenaufreibender Detailarbeit und dennoch hat er sich über den Auftrag „sehr gefreut“. Etwa 30 Tage vergingen, ehe er das „Sandstedt-Schild“ fertiggestellt hatte und es seine lange Reise auf die antarktische Forschungsstation antreten konnte.

Der auftraggebende Wissenschaftler sei vom Resultat begeistert gewesen. „Nach ewigen Rückfragen“, sagt Platschka, stand das Schild tatsächlich in der Antarktis. Zum Dank hat der Forscher dem Schreiner eine ganz besondere Möglichkeit gegeben: Auch von seiner Heimat, der kleinen bayerischen Stadt Tittmoning, sollte es ein Schild in der Antarktis geben.

Hermann Platschka machte sich also wieder an die Arbeit. Wieder vergingen etwa 30 Tage, bis er das vorzeigbare Ergebnis in den Händen halten konnte. Anfang Dezember 2022 hat er es in die Antarktis geschickt, zum Jahreswechsel wurde es dann angebracht. Nun ist der Schreiner einfach nur „glücklich und froh, dass es erledigt ist“ und ein Schild inmitten der Antarktis an seine bayerische Heimat erinnert.

