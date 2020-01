Zug rast in Pkw: Autofahrer wollte Gleise an Bahnübergang überqueren - Rettungskräfte im Einsatz

In Oberfranken ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein Zug in ein Auto gekracht. Rettungsarbeiten laufen.

In Oberfranken kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall.

Ein Zug ist nach ersten Informationen in ein Auto gekracht.

Im Moment befindet sich Rettungskräfte an der Unfallstelle.

Weidenberg - In Oberfranken ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein Zug in ein Auto gekracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach in Weidenberg (Kreis Bayreuth) auf Höhe Döhlau. Der Zusammenstoß ereignete sich demnach zwischen Bayreuth und Weidenberg.

Zug rast in Pkw: Autofahrer wollte Gleise an Bahnübergang überqueren

Bayreuth (Bayern): Zug kracht in Auto - Unfall in Weidelberg

Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 61-jährige Fahrer gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw die Gleise. Dabei übersah er den kommenden Zug. Weiter heißt es, dass der Fahrer verletzt wurde, jedoch ansprechbar sei. Er wurde dem Bericht zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Demnach sind Zugführer und Passagiere unverletzt geblieben.

Weidenberg (Bayern): Zug kracht in PKW - Warnsignale verhindern Kollision nicht

Im Moment befindet sich der Rettungsdienst an der Unfallstelle. Wie kurier.de berichtet, befanden sich 40 Personen im Zug, darunter mehrere Kinder. Sie blieben demnach unverletzt. Wie bayreuther-tagblatt.de berichtet, war der Autofahrer dienstlich unterwegs, da einmal täglich die Gasleitungen entlang der Bahnstrecke kontrolliert werden. Demnach bemerkte der Zugführer den PKW am unbeschränkten Bahnübergang, bremste und gab drei Warnsignale ab. All das half nicht - der Autofahrer bemerkte den Zug nicht.

Weiter berichtet bayreuther-tagblatt.de, dass sich der Schaden auf etwa 45.000 Euro beläuft.

Weitere Informationen in Kürze

