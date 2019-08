Buben mit Gasbrenner bewaffnet auf Streifzug durch Ort - sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung

Eine Schneise der Verwüstung haben zwei Brüder (4 und 6) im oberfränkischen Kulmbach hinterlassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Die Mutter ist schockiert.

Kulmbach - Mit so jungen Straftätern haben die Beamten bei ihrem Einsatz am Montagnachmittag vermutlich nicht gerechnet. Keine Erwachsenen, sondern zwei kleine Brüder im Alter von nur vier und sechs Jahren hinterließen nach einem Streifzug im oberfränkischen Kulmbach eine regelrechte Schneise der Verwüstung. Die alleinerziehende Mutter hatte keine Ahnung, was ihre Söhne vorhaben. Denn die Jungs hatten die Frau laut Polizei „ausgetrickst“. Dann seien die beiden von zu Hause „ausgebüxt“ und hätten Dinge von Grundstücken geklaut.

Kulmbach: Brüder zünden Carport an und fluten Keller - Anwohner rufen die Polizei

Mit einem Gasbrenner und brennbaren Flüssigkeiten haben die Jungs zunächst einen Carport angezündet. Auf der Suche nach Löschwasser öffneten sie anschließend einen Keller in der Nachbarschaft „und setzen den geöffneten Keller unter Wasser“.

Dann bewaffneten sich die Brüder „mit den unterschiedlichsten Werkzeugen, die sie in der Nachbarschaft an sich nehmen konnten“, wie die Polizei mitteilte - darunter auch eine Spraydose mit weißem Lack.

Oberfranken: Brüder zünden Carport an und fluten Keller - Mutter total geschockt

Mit ihr besprühten sie ein Garagentor, eine Haustür und zwei Autos. Den Sachschaden, den die Brüder bei ihrem Streifzug verursachten, schätzte die Polizei auf 15.000 Euro.

Die Anwohner im Ortsteil Ziegelhütten im Landkreis Kulmbach alarmierten am Montagnachmittag schließlich die Polizei, die die Kinder mit Hilfe des Jugendamtes „an ihre hellauf begeisterte Mutter“ übergab, wie es hieß. Die hatte ihre beiden Jungs schon gesucht und sei „total geschockt“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher Merkur.de*. Die beiden Brüder seien bislang nicht negativ aufgefallen.

dpa/svw

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.