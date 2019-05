Reichsbürger baut Erdbunker und versteckt sich monatelang mit Kindern - Festnahme

Vor Monaten war er mit seinen zwei Kindern untergetaucht: Nun hat die Polizei einen 50-jährigen Reichsbürger in Oberfranken festgenommen - in einem Erdbunker.

Lichtenfels – Am vergangenen Samstag schlugen die Ermittler zu. Mit Unterstützung der Hubschrauberstaffel rückten mehrere oberfränkische Einsatzkräfte zu einem Steinbruch im Landkreis Lichtenfels aus. Dort hielt sich ein 50-jähriger Mann mit seinen zwei minderjährigen Kindern versteckt – in einer selbst gegrabenen und aufwendig eingerichteten Erdbehausung.

Reichsbürger in Erdbunker festgenommen: Polizei fahndete monatelang nach ihm

+ Gut getarnt: Der Eingang zu dem Erdbunker. © dpa / - Schon im November wollte die Polizei einen 50-jährigen Mann, der der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird, festnehmen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Doch als die Beamten damals bei der Adresse des Mannes anrückten, war dieser nicht mehr aufzufinden. Bei der im Anschluss eingeleiteten Fahndung stellte sich heraus, dass der Mann sein familiäres Umfeld mit seinen beiden minderjährigen Kindern verlassen hatte. „Auch ein Aufenthalt im Ausland konnte nicht ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei mit.

Damit begannen intensive Ermittlungen der Kripo Coburg. Anfang Mai hätten sich nach Polizeiangaben dann Hinweise ergeben, dass sich der 50-Jährige mit den beiden Kindern in dem Steinbruch im Landkreis Lichtenfels versteckt halten könnte. Wie sie dem Mann auf die Spur gekommen waren und wie alt die beiden Kinder sind, wollte die Polizei vorerst nicht verraten.

Reichsbürger lebt in Erdbunker: Er hatte sich häuslich eingerichtet

Doch ein Foto, das die Polizei von dem Erdbunker veröffentlichte, gibt Einblick, wie das Trio in den vergangenen Wochen oder sogar Monaten gelebt haben muss: In der mit Brettern verschlagenen Höhle sind große Trinkwasserkanister zu sehen, an der Wand hängt eine Armeejacke. Im Raum stehen ein Korb mit Bananen, Milchtüten und Shampooflaschen herum. Und das ganze Zimmer ist verkabelt – in einer Ecke des Raumes ist ein Computer zu sehen. „Es deutet alles darauf hin, dass die Aktion von langer Hand geplant war“, sagt eine Polizeisprecherin.

Reichsbürger baut sich selbst Erdbunker: Kinder sind wohlauf

Beim Zugriff am vergangenen Samstag ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Die Kinder waren laut Polizei wohlauf und wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Zur Situation der Mutter wollten die Behörden zunächst ebenfalls keine Angaben machen. Der Vater wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der selbst gebaute Erdbunker sei in der Zwischenzeit geräumt und wieder mit Erdreich aufgefüllt worden.

