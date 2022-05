Mann (75) soll Ehefrau in Bayern getötet haben - Er rief selbst den Rettungsdienst

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Mann aus Obergünzburg steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Der 75-Jährige rief selbst den Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt.

Obergünzburg - Ein Mann (75) aus Obergünzburg steht im Verdacht, seine Ehefrau (65) getötet zu haben. Das teilte die Polizei mit.

Obergünzburg: Mann soll Ehefrau getötet haben - Polizei im Einsatz

Der 75-Jährige hatte am Dienstagnachmittag selbst über die Integrierte Leitstelle Allgäu einen Rettungswagen zu seiner Wohnadresse beordert. Die Rettungssanitäter trafen denn Mann in der Wohnung an, im Schlafzimmer fanden sie den leblosen Körper seiner Frau.

Die Polizei wurde gerufen und nahm den Mann fest. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden der mutmaßlichen 65-jährigen Frau mittels eines Messers tödliche Verletzungen zugefügt. Die Identität der Frau ist derzeit noch nicht abschließend geklärt“, teilte die Polizei mit.

Mann soll Ehefrau in Obergünzburg getötet haben - Tatverdächtiger im Klinikum

Die Staatsanwaltschaft beantragte die einstweilige Unterbringung des 75-Jährigen, woraufhin der Tatverdächtige beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. „Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde in ein Klinikum gebracht“, heißt es. Die Ermittlungen dauern an. (kam)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.