Obermain Therme: „Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole“

Von: Ute Laukner

Die „Obermain Therme“ in Bad Staffelstein bietet drinnen wie draußen Erholung pur in den Thermalbecken und einem Natursee. © Foto: Obermain Therme Bad Staffelstein

Die „Obermain Therme“ bietet thermale Innen- und Außenbecken, Sauna, Wellness und einen Kosmetikbereich sowie ausgewählte Therapieangebote.

Bad Staffelstein – Die „Obermain Therme“ im Landkreis Lichtenfels, befindet sich in Oberfranken, Bayern. München ist durch die rund 260 Kilometer etwa zweieinhalb Stunden entfernt. Das Thermenmeer, das Saunaland, der Wellness- und Kosmetikbereich sowie die Therapieangebote bieten das ganze Jahr über regenerierende und vitalisierende Angebote und bieten Körper und Seele die Möglichkeit zum Entspannen.

Obermain Therme Oberfranken, Landkreis Lichtenfels Bundesland: Bayern Ort: Bad Staffelstein, Am Kurpark 1

„Obermain Therme“: Besucher und Gäste bekommen „ein Tag am Meer“-Erlebnis

Auf der Webseite der Therme steht, dass sich die Gäste bei einem Besuch so wohlfühlen, als würden sie „einen Tag am Meer“ verbringen. Dafür stehen den Besuchern im Thermenbereich 25 Innen- und Außenbecken und ein Natursee, verteilt auf einer Wasserfläche von 3.000 Quadratmetern, bereit.

Es gibt aber auch noch etwas Besonderes: Denn die Therme gilt, nach einer Auszeichnungs-Angabe auf der Thermen Webseite, als „Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole!“ Mit einer Mineralisierung von 12 Prozent und einer Temperatur von 52 Grad sprudelt die Thermalsole nach eigenen Angaben aus 1.600 Metern Tiefe aus der Erde. Die gelösten Mineralstoffe in der Ursole übertreffen dabei die Mindestwerte für anerkanntes Heilwasser fast um das Hundertfache.

Die Therme verfügt über mehrere Qualitätssiegel

Verstecken muss sich die Therme also nicht. Sie hat schon so einige Auszeichnungen erhalten, bei denen nach verschiedenen fachlichen Kriterien geprüft wurde. Unter den 100 Vergleichsthermen den dritten Platz zu erreichen, gelang ihr beispielsweise für das Jahr 2022/2023 von „Travelcircus“, einer Online-Plattform.

„Focus Money“ wählte „Deutschlands beste Therme“ und auch hier kam die „Obermain Therme“ im Jahr 2022 in der Sparte „Freizeitbäder und Thermen“ mit Platz 5 wieder gut weg. Nach inzwischen fünf Auszeichnungen in Folge seit 2015 wird die Therme zudem jährlich von der weltweit größten Reise-Plattform „Tripadvisor“ mit dem „Zertifikat für Exzellenz“ belohnt.

Im Jahr 2019 lobte der Verein „Bayerischen Heilbäder-Verband“ die Therme für „vorbildliche Gesundheitsförderung am Kurort“ aus. Im Jahr 2019 vergab der Deutsche Saunabund zum vierten Mal in Folge fünf Sterne. Auf diese Weise erhielt das „Saunaland“ erneut den „Premium-Status“! Auch in den vorangegangenen Jahren gab es viele Auszeichnungen.

Die „Obermain Therme“ saniert im Jahr 2023 einige Bereiche ihrer Anlage (Stand: 7. Februar 2023)

Im Jahr 2023 plant die „Obermain Therme“ laut einem Hinweis auf deren Webseite einige Modernisierungsarbeiten. Davon ist das Dach der Badehalle Eins betroffen. Dabei wird eine Photovoltaikanlage installiert und es werden Arbeiten an der Fassade erfolgen. Zusätzlich werden die Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudetechnik fortgesetzt. Dabei werden Wasser- und Stromleitungen, Leuchten, Lüftungsanlagen und -kanäle sowie Betonbauteile modernisiert.

Einige dieser Maßnahmen werden nach Angaben des Betreibers für die Besucher wahrnehmbar sein oder den Badebetrieb temporär beeinträchtigen.

Sobald es die Witterung zulässt, so versichern die Verantwortlichen der Therme auf der Webseite, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Informationen zum zeitlichen Ablauf und nähere Details zu möglichen Beeinträchtigungen der geplanten Maßnahmen werden rechtzeitig auf deren Webseite veröffentlicht.

Hinzu kommt, dass seit 16. Januar 2023 die Sole etwa zwei Monate lang mit 3,5 Prozent Sole und einer Wassertemperatur von 34 Grad betrieben wird.

Dafür teilt die Therme den Besuchern mit: „Für die Dauer dieser Sanierungsmaßnahmen gewährt die Therme den Besuchern eine Badezeitverlängerung von 30 Minuten.“

Das Thermenmeer hat mehrere Bereiche und Becken

Das Thermenmeer der „Obermain Therme“ umfasst den Innen- und Außenbereich. In beiden Bereichen gibt es ein Vitalbecken, Erlebnisbecken und Whirlpools. Im Innenbereich kommt noch das Sole-Becken hinzu. Der Außenbereich verfügt zusätzlich über ein Aktivbecken sowie die Kneippschen Becken. Der notwendige Ruhebereich auf dem „Oberdeck“ schottet sich sozusagen vom „Trubel“ im Bad ab und sorgt mit den bequemen Liegen für Entspannung.

Öffnungszeiten der „Obermain Therme“ in Bad Staffelstein

Thermenmeer täglich von 8 bis 21 Uhr, donnertags, freitags und samstags bis 23 Uhr

täglich von 8 bis 21 Uhr, donnertags, freitags und samstags bis 23 Uhr Saunaland täglich 9 bis 21 Uhr, donnertags, freitags und samstags bis 23 Uhr

täglich 9 bis 21 Uhr, donnertags, freitags und samstags bis 23 Uhr Therapiezentrum montags bis freitags 8 bis 16 Uhr mit Therapiezeiten bis 19 Uhr

montags bis freitags 8 bis 16 Uhr mit Therapiezeiten bis 19 Uhr Für alle Bereiche gelten veränderte Öffnungszeiten zu Fasching, Ostern und Silvester. Heiligabend geschlossen.

In der gesamten Anlage gibt es übrigens keine Wasserrutschen. Weder für Kinder noch für Erwachsene.

Das Thermenmeer umfasst den Innen- und Außenbereich

Vitalbecken: Innen und Außen

Innen und Außen Erlebnisbecken: Innen und Außen

Innen und Außen Sole-Becken: Innen

Innen Whirlpools: 2 Innen und 4 Außen

2 Innen und 4 Außen Süßwasser-Becken: Innen

Innen Aktivbecken: Außen

Außen Kneippbecken: Außen

Außen Kneippanlage: Außen

Einen extra ausgewiesenen Kinderbereich gibt es nicht. Wenn die Kinder unter 6 Jahre alt sind, dürfen sie nicht in die Anlage. Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren können das Thermenmeer nur in Begleitung eines Erwachsenen und gegen Vorlage eines ärztlichen Attests besuchen. Der Besuch der Sauna ist von Kindern generell erst ab 10 Jahren und in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Alle Geburtstagskinder, dazu zählen Kinder ab 6 Jahren (mit ärztlichem Attest) sowie Erwachsene, haben gegen Vorlage des Ausweises an ihrem Ehrentag freien Eintritt in die „Obermain Therme“.

Preisbeispiele „Obermain Therme“ in Bad Staffelstein

Thermenmeer-Tickets (Stand: Februar 2023):

für 2 Stunden: 12,50 Euro, ermäßigt 11,00 Euro

12,50 Euro, ermäßigt 11,00 Euro für 3 Stunden: 14,50 Euro, ermäßigt 13,00 Euro

14,50 Euro, ermäßigt 13,00 Euro für 4 Stunden: 16,50 Euro, ermäßigt 5,00 Euro

16,50 Euro, ermäßigt 5,00 Euro Tagestarif: der gilt ab 4 1/2 Stunden Aufenthalt; 23,50 Euro, ermäßigt 21,00 Euro

der gilt ab 4 1/2 Stunden Aufenthalt; 23,50 Euro, ermäßigt 21,00 Euro Happy Hour: 90 Minuten vor Ende der Öffnungszeit 9,50 Euro

90 Minuten vor Ende der Öffnungszeit 9,50 Euro Saunaaufschlag: Stundentarife 7,00 Euro und Tagestarif 10,00 Euro

Stundentarife 7,00 Euro und Tagestarif 10,00 Euro Weitere Preise mit und ohne Vergünstigungen müssen bei der Therme direkt erfragt werden.

Ein Saunabesuch stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte

Das Saunaland mit „Premium-Status“ ist abwechslungsreich. Dazu zählen das Valo-Bad, die Suola-Sauna und die Ruusu-Sauna sowie das Dampfbad. Abkühlung gibt es im Süßwasser-Becken sowie in dem Kalttauch-Becken. Das „Vita Restaurant“ mit Kachelofen und Freiterrasse bietet den Gästen viel Kulinarisches. Der Ruhebereich mit Dachterrasse, die Medialounge mit Kamin und Saunabar runden den Saunabesuch ab.

Die „Obermain Therme“ mit ihrem Saunaland verfügt zum Abkühlen nach dem Sauangang über einen Naturbadesee. © Foto: Obermain Therme Bad Staffelstein

Im Außenbereich warten die Kivi-, Nurmi-, Maa-, Suuri-, Kelo-, Kärvi- und Banja-Sauna sowie die Sauna der Stille. Das Entspannungs-Becken, der Sole-Whirlpool, das Sole-Becken und der Naturbadesee erweitern das Erholungsprogramm.

Sauna-Innenbereich

Valo-Bad: 60 bis 65 Grad

60 bis 65 Grad Suola-Sauna: 60 bis 65 Grad

60 bis 65 Grad Ruusu-Sauna: 70 bis 75 Grad

70 bis 75 Grad Dampfbad: 45 Grad Luftfeuchtigkeit nahe bei 100 Prozent

45 Grad Luftfeuchtigkeit nahe bei 100 Prozent Süßwasser-Becken: 36 Grad – 5 Quadratmeter

36 Grad – 5 Quadratmeter Kalttauch-Becken: 20 Grad – 10 Quadratmeter

20 Grad – 10 Quadratmeter VitaRestaurant: 245 Quadratmeter

245 Quadratmeter Kachelofen und Freiterrasse: 70 Quadratmeter

70 Quadratmeter Ruhebereich: Dachterrasse – 180 Quadratmeter

Dachterrasse – 180 Quadratmeter Media Lounge: mit Kamin – 48 Quadratmeter

mit Kamin – 48 Quadratmeter SaunaBar: 63 Quadratmeter

Sauna-Außenbereich

Kivi-Sauna: 80 Grad

80 Grad Nurmi-Sauna: 80 bis 85 Grad

80 bis 85 Grad Maa-Sauna: 100 bis 105 Grad

100 bis 105 Grad Suuri-Sauna: 85 bis 90 Grad

85 bis 90 Grad Eventsauna: für spezielle Aufgüsse

für spezielle Aufgüsse Kelo-Sauna: 85 bis 90 Grad

85 bis 90 Grad Järvi-Sauna: 80 bis 85 Grad

80 bis 85 Grad Banja-Sauna: 90 bis 95 Grad

90 bis 95 Grad Sauna der Stille: 75 bis 80 Grad

75 bis 80 Grad Entspannungs-Becken: 26 Grad – 70 Quadratmeter

26 Grad – 70 Quadratmeter Sole-Whirlpool: 36 Grad mit einem Solegehalt von 3 Prozent – 19 Quadratmeter

36 Grad mit einem Solegehalt von 3 Prozent – 19 Quadratmeter Sole-Becken: 36 Grad mit einem Solegehalt von 12 Prozent – 127 Quadratmeter

36 Grad mit einem Solegehalt von 12 Prozent – 127 Quadratmeter Naturbadesee: für Schwimmer, 540 Quadratmeter, Ruhefläche 500 Quadratmeter und Wassertiefe 1,35 Meter

für Schwimmer, 540 Quadratmeter, Ruhefläche 500 Quadratmeter und Wassertiefe 1,35 Meter Der Außenbereich ist ganzjährig nutzbar. Nur in den Wintermonaten ist damit zu rechnen, dass witterungsbedingt auch mal Bereiche geschlossen sind.

Sauna-Entspannungsbereich

Duschhaus: 20 Quadratmeter

20 Quadratmeter Ruhehaus Nauti: 293 Quadratmeter

293 Quadratmeter Haus der Stille: 170 Quadratmeter

170 Quadratmeter Pavillon: mit Fußwärmebecken und Sole-Inhalation

mit Fußwärmebecken und Sole-Inhalation Kalttauch-Becken: überdacht und mit Duschanlage

Wellness und feine Kosmetik, um sich rundum wohl zu fühlen

Für den Wellnessbereich und die Kosmetikbehandlungen ist es ratsam, unbedingt vorher einen Termin zu vereinbaren. Zwischen Rücken-, Nacken-, Hot Stone- oder sogar Schokolade- und Honigmassagen und weiteren kostenpflichtigen Massagen muss sich jeder selbst entscheiden. Mit Körper-Peelings, pflegenden Verwöhnritualen bis hin zum Detox-Tag reicht das Programm.

Therapieprogramm – ein Angebot in der „Obermain Therme“

Die Therapie- und Präventionsangebot besteht aus traditionellen physikalischen Heilverfahren, Spezial-Anwendungen und Kursen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Das Bundesgesundheitsministerium erklärt übrigens auf deren Webseite den Begriff „Prävention“ mit den Worten: „Prävention ist im Gesundheitswesen ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko der Erkrankung zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern.“ Bedeutet: Wer vorbeugt und sich und dem Körper Gutes zukommen lässt, fühlt sich länger agil.

Die therapeutischen Anwendungen in der „Therme Obermain“ sind nicht im Eintrittsgeld enthalten und müssen daher separat bezahlt werden. Es ist ratsam, die Termine frühzeitig zu buchen, das verhindert unnötige Wartezeiten.

Das Therapieangebot ist umfangreich:

Bewegungstherapie

Massagen

Wärmetherapie mit Naturfango

Thermotherapie

Medizinische Bäder

Elektrotherapien

Inhalation

Kinesio-Therapie

Narbenentstörung

Fußreflexmassage

Energetische Teilkörper Massage für den Rücken

Die Kosten für diese Therapieangebote werden individuell und separat berechnet. Unser Merkur-Tipp: am besten vorab einen Termin reservieren, dann können sich beide Seiten, therapeutische Mitarbeiter und Thermenbesucher gut vorher darauf einstellen.

Übernachten im Kurhotel oder nahe der Therme und in Bad Staffelstein

Das Tourismusbüro in Bad Staffelstein hilft beim Buchen einer Unterkunft. In direkter Nachbarschaft grenzt an der „Obermain Therme“ das „Best Western plus Kurhotel“. Im Bademantel geht es bequem rüber durch einen wettergeschützten Gang zur Therme. Dieses Angebot können die Gäste individuell zu buchen.

Wer die Region für länger erkunden will, kann sich wandernd auf den Weg machen, die Stadt und deren umliegende Region zu erkunden. Ein Wohnmobilstellplatz, genauer gesagt 27, gibt es direkt an der Therme. Von dort ist es nicht weit zum Kurpark Bad Staffelstein.