Hundewelpen und Exoten zusammengepfercht im Transporter - Polizei stoppt Tierschmuggler auf der A6

Als Schleierfahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus einen Kastenwagen mit belgischem Kennzeichen auf der A6 aus dem Verkehr ziehen, trauen sie ihren Augen kam: Die Ladefläche erwies sich als regelrechter Tierpark.

Waidhaus - Es ist haarsträubend, mit welcher Fracht Tierschmuggler auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Fahnder der Bundespolizei haben vor wenigen Tagen einen Kastenwagen mit einem regelrechten Zoo auf der Ladefläche gestoppt. Die Beamten der Inspektion Waidhaus (Landkreis Neustadt/Waldnaab) kontrollierten das Fahrzeug auf der A6 bei Waidhaus. Am Steuer saß ein 23-jähriger Belgier, daneben ein 52-jähriger Landsmann. Hinter ihnen, verstaut in vielen Kisten und Käfigen, waren etwa 320 Tiere auf engstem Raum in völliger Dunkelheit untergebracht. Sie waren weder getränkt noch gefüttert worden, die Belüftung war schlecht.

Ladefläche erweist sich halber Tierpark

Wie sich bei der Vernehmung herausstellte, sollten die Viecherl von Ungarn nach Antwerpen gebracht werden. Im Einzelnen handelte es sich um 27 Hundewelpen, erst wenige Wochen alt – drei Möpse, sieben Dackel, acht Französische Bulldogen, ein Boxer, vier Chow-Chows und vier „Wuschel“. Unglaublich aber wahr: Auch drei Weißwedelhirsche und sogar ein kleines Liszt-Äffchen, das zur höchsten Tierschutzkategorie gehört, waren dazwischengepfercht. Ein Nashornvogel, 250 verschiedene Arten Singvögel (Zierfinken), sechs Opalracken-Vögel, vier Schwäne und vier Graugänse komplettierten das illegale Sortiment an Tieren.

Auch dieses Liszt-Äffchen sollte illegal nach Antwerpen befördert werden und zeigte sich bei der Entdeckung durch die Polizei ängstlich.

Tiere unterversorgt und viel zu früh von der Mutter getrennt

Die erforderlichen Papiere konnten die Belgier für keines der Viecherl vorweisen. Das Veterinäramt beschlagnahmte den ganzen illegalen Zoo. Es drohte Seuchengefahr, deshalb wurden die Welpen und die kleinen Vögel in die Quarantänestationen des Tierheims Wunsiedel gebracht. Die Belgier mussten mit leerem Kastenwagen und Anzeigen wegen verschiedener Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten im Gepäck weiterreisen. Das Landrats­amt Neustadt appelliert an alle Tierfreunde, keinesfalls Tiere aus dem Internet oder Welpen aus unklarer Quelle oder gar aus dem „Kofferraum“ zu kaufen. Damit unterstütze man diese Art an Transporten und müsse auch mit kranken und schlecht sozialisierten Hunden rechnen.

In einem anderen Fall verhökerten zwei ungarische Händler Hundewelpen auf einem Parkplatz in Riem.