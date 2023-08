Kommt der Sommer nach Bayern zurück? Kurzfrist-Vorhersage lässt keinen Raum für Spekulationen

Von: Lucas Sauter Orengo

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Der Herbst ist in Bayern angekommen. Zumindest beim Wetter verzieht sich der Sommer jetzt erst einmal komplett. In Franken, Schwaben und der Oberpfalz sinken die Temperaturen immer weiter.

Sonne, blauer Himmel, Temperaturen um die 30 Grad und laue Nächte. All das ist in Bayern aktuell so weit entfernt, dass es sich fast so anfühlt, als müsse man auf das kommende Jahr warten, bis man wieder in den Genuss von richtigem Sommer-Wetter kommt. Derzeit scheint es eher, als wäre bereits der Herbst auf dem Vormarsch. Von Franken bis in die Oberpfalz, über Schwaben und Oberbayern macht der Sommer derzeit Pause. Ein Blick auf die Prognose für den Rest der Woche zeigt: Es geht sogar noch einmal ein Stückchen weiter bergab. Doch dann, so erste Vorhersagen, könnte es in der neuen Woche wieder schöner werden.

Wetter in Bayern: Temperatursturz am Wochenende - Franken erwartet Herbst-Wetter

In Franken war der Start in die aktuelle Woche bereits recht trostlos. Der Himmel zeigte sich öfter grau als blau, Regen kam immer wieder vom Himmel. Wie wetteronline prognostiziert, sieht es für den Rest der Woche dann sogar noch bescheidener aus. Von Unterfranken, Mittelfranken bis Oberfranken sind die Prognosen fast identisch: Die Temperaturen sollen dem Wetter-Portal nach gen Wochenende noch weiter zurückfallen. Freitag (4. August), und der Samstag zeigen sich dann in Franken bei Temperaturen von knapp unter 20 Grad, dazu soll es sehr häufig regnen. Den Tiefpunkt der Woche soll dann aber der Sonntag zeichnen: So soll es dann starken Wind geben, Temperaturen von gerade einmal 16 Grad in der Spitze und Dauerregen.

Wetter-Vorhersage für Schwaben: Herbst im August? Temperaturen sinken immer weiter

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Schwaben. In Augsburg und der Region zeigte sich das Wetter in der bisherigen Woche alles andere als sommerlich. Immer wieder Regen, viel Wind, wolkenverhangene Himmelsbilder - und nichts zu sehen vom Sommer. Und auch hier müssen Sommer-Freunde den Rest der Woche stark bleiben: Bis zum Sonntag, dem 6. August, fallen die Temperaturen, so wetteronline, immer weiter ab. Regen und Wind mischen sich in Schwaben immer wieder dazu, bis es dann am Sonntag bei maximal 17 Grad in Augsburg und Dauerregen dann richtig herbstlich wird. Dann soll auch der Wind nochmal zulegen, Böen von bis zu 65 Stundenkilometer sind dann nicht ausgeschlossen.

Herbst-Wetter in der Oberpfalz: Prognose verspricht alles, aber keinen Sommer

Doch auch in der Oberpfalz müssen die Menschen tapfer sein. Auch hier hat es in der laufenden Woche mehr geregnet als dass die Sonne gescheint hätte. Das Wetter-Portal wetteronline hat jedoch für den Rest der laufenden Woche kaum gute Nachrichten parat. Regen, Regen und nochmals Regen werden Regensburg und die Oberpfalz in Schach halten. Lediglich am Freitag, dem 4. August, kann es punktuell zu Sonnenschein kommen. Bei Temperaturen von unter 20 Grad werden das jedoch die wenigsten als Badewetter interpretieren. Sommer-Tiefpunkt ist dann auch hier der Sonntag: Wetteronline prognostiziert für Regensburg 16 Grad, Regen und jede Menge Wind.

Wetter in Bayern: Tiefpunkt am Wochenende - doch kommt dann der Hochsommer zurück?

Doch auch wenn die Vorhersagen für Bayern und die Regionen mehr als bescheiden sind, gibt es ein Trostpflaster für all die, die die Sommerferien unter der Sonne genißen wollen. Wie wetteronline vorhersagt, steigen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder an, gegen Ende der kommenden Woche wird dann gar wieder mit sommerlichen Werten gerechnet. Doch zunächst heißt es: Regenjacken auspacken und die laufende Woche ohne Erkältung überstehen. Und bei einem gemütlichen Wochenende mit einem guten Buch auf dem heimischen Sofa können die Ferien schließlich auch genossen werden.

