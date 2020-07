Nach Leichenfund einer Frau (23) im Wald: Schlimmer Verdacht spitzt sich nach neuen Erkenntnissen weiter zu

Die Polizei hat im mittelfränkischen Oberrimbach einen schrecklichen Fund gemacht. In einem Wald fanden sie eine 23-jährige tote Frau. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Im mittelfränkischen Oberrimbach wurde eine 27-jährige Frau tot in einem Wald gefunden.

Die Polizei ermittelt nun, ob der Suizid eines jungen Mannes am Abend zuvor im Zusammenhang mit dem Fund steht.

Update vom 3. Juli, 14.32 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau liegt das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams vor. „Die Obduktion hat ergeben, dass die 23-Jährige durch scharfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Leiche der jungen Frau wurde am Donnerstag in einem Wald bei Oberrimbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) entdeckt.

Oberrimbach (Bayern): Nach Leichenfund im Wald - Verdacht erhärtet sich

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang mit dem Suizid eines 27-Jährigen am Mittwochabend gibt. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um den Ex-Freund des Opfers. „Wir haben nach wie vor keine Hinweise zum Aufenthalt einer dritten Person am Tatort“, erklärte der Sprecher.

Erstmeldung vom 2. Juli 2020

Oberrimbach - Im mittelfränkischen Oberrimbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist es zu einem fürchterlichen Fund gekommen. Die Leiche einer 23-Jährigen wurde in einem Wald gefunden - ersten Erkenntnissen zu Folge wurde sie gewaltsam getötet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang mit dem Suizid eines 27-Jährigen am Mittwochabend bei Markt Bibart gibt.

Oberrimbach (Bayern): Junge Frau tot im Wald gefunden - Ex-Freund unter Verdacht

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem 27-jährigen Mann um den Ex-Freund der tot aufgefundenen jungen Frau. Es gebe bisher keine Hinweise, dass sich ein unbekannter Dritter am Tatort aufgehalten habe, hieß es. Wie wasserburg24.de berichtet, wurde die junge Frau gegen 10 Uhr in einem Waldstück bei Oberrinbach leblos aufgefunden. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Ansbach hat sofort umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Hubschrauber soll zur Spurensicherung über dem Fundort im Einsatz gewesen sein.

Oberrimbach (Bayern): Beziehungstat? Junge Frau tot im Wald gefunden

Einen Tag vorher, am Mittwochabend (01. Juli) hatte sich ein 27-jähriger Mann bei Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) das Leben genommen. Wie sich herausstelle, handelte es sich bei dem Mann um den Ex-Freund der Gefundenen. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Hinweis der Redaktion:

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

