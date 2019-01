Tödlicher Unfall: Frau gerät auf schneebedeckter Straße in Gegenverkehr

Ein tödlicher Unfall hat sich auf der B20 im Landkreis Straubing-Bogen ereignet. Dort geriet eine 34-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr.

Oberschneiding - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf schneebedeckter Fahrbahn ist eine 34-Jährige am Samstag tödlich verletzt worden. Die Frau war am Morgen auf der B20 bei Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Frau gerät bei Oberschneiding in Gegenverkehr

Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

dpa

