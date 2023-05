Senior erfasst Auto von 23-Jährigem: Junger Mann stirbt – Frau und drei Kinder schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann erfasst den Wagen eines 23-Jährigen, der sich daraufhin überschlug. Eine Frau und drei Kinder (drei bis 13 Jahre) wurden schwer verletzt.

Oberschwarzach - In Unterfranken ist am Sonntag, 21. Mai, ein Autofahrer (23) ums Leben gekommen. Bei dem Unglück auf der B22 nahe Oberschwarzach (Landkreis Schweinfurt) wurden sieben weitere Menschen, darunter drei Kinder, teilweise schwer verletzt. Das teilte die Polizei noch am Abend mit.

Senior erfasst Auto beim Abbiegen: Wagen von 23-Jährigem überschlägt sich

Demnach hatte ein 77-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Wagen des jungen Mannes beim Linksabbiegen erfasst. Durch den Aufprall wurde das Auto des 23-Jährigen auf einen angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich. In dem Auto befanden sich noch eine 41-jährige Frau und drei Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Sie kamen schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige starb noch am Unfallort. Der andere Fahrer und seine Beifahrerin (76) kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Ein Autofahrer (77) hatte beim Abbiegen den Wagen eines 23-Jährigen erfasst. © NEWS5 / Merzbach

Ein Auto war bei einem missglückten Ausparkmanöver auf die Seite gestürzt. Passanten wollten dem Ehepaar helfen, dabei wurde die Frau mittelschwer verletzt.

Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall nahe Oberschwarzach

Hinter dem Auto des 77-Jährigen war ebenfalls ein Wagen unterwegs. Die Insassen hatten den Unfall beobachtet, eine 23-Jährige erlitt einen Schock. Sie wurde medizinisch versorgt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.