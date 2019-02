Pfarrer erwischt Oma in flagranti in der Kirche - dann ruft er die Polizei

Eine unschöne Entdeckung machte ein Priester im Oberallgäu: Er ertappte eine ältere Frau auf frischer Tat.

Heikler Vorfall in Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu. Ein Priester erwischte eine 79-Jährige in flagranti in einer Kirche. Die Seniorin wurde dabei ertappt, wie sie Geld aus einem Opferstock klaute. Er hatte schon davor den Verdacht, dass jemand die Kirchengemeinde beklaut. Der Pfarrer hatte eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Der Verdacht kam auf, weil plötzlich Geldscheine im Opferstock fehlten. Noch am Tag der Anzeigenerstattung ertappte der Geistliche dann die Frau, wie sie drei Fünf-Euro-Scheine aus dem Opferstock fischte. Die Diebin hatte dafür sogar mehrere Werkzeuge dabei. Zum Motiv der 79-Jährigen gibt es keine Informationen.

