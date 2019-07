Mit Fahrrad unterwegs: Mann ignoriert Schranke - Zug erfasst ihn vor Augen seiner Frau

In Bayern hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Senior ist dort vor den Augen seiner Frau von einem Zug erfasst worden.

Oberstaufen - Am Montagnachmittag ereignete sich in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) am Bahnübergang im Bereich Salzstraße und Mühlenweg in Wiedemannsdorf ein schrecklicher Unfall. Ein 76-Jähriger, der mit seiner Frau in Richtung Oberstaufen unterwegs war, wollte sein mitgeführtes Fahrrad über den halbseitig mit Schranke geschlossenen Bahnübergang schieben. Dabei lief das Paar an der Schranke vorbei. Ein herannahender Zug erfasste den Senioren sowie das Fahrrad und schleuderte sie in einen Graben.

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, seine 73-jährige Frau, die vor ihm lief, musste alles mit ansehen und erlitt einen Schock. Die 35 Zuginsassen wurden bei der sofort eingeleiteten Schnellbremsung nicht verletzt. Die Bahnstrecke musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

