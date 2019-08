Mann (32) stürzt nach Feier auf Berghütte in den Tod - Freunde hatten ihn gewarnt

Nach einer privaten Feier auf einer Berghütte ist ein 32-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er stürzte in die Tiefe - seine Freunde hatten ihn zuvor gewarnt.

Oberstdorf - Nach einer privaten Feier auf einer Berghütte ist ein 32-Jähriger abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht auf Donnerstag beim Versuch ins Tal zu gelangen vermutlich auf Grund der schlechten Witterung vom Weg abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Oberstdorf: Mann stürzt 30 Meter in die Tiefe

Anschließend stürzte er in einem steilen, felsigen Gelände 30 Meter in die Tiefe. Ein Polizeihubschrauber barg den Mann. Warum der 32-Jährige nach Mitternacht aufbrach, obwohl seine Freunde ihm davon abgeraten hatten, war zunächst unklar.

Ein Ort trauert: Auf dem Weg zur Bergmesse am Frauenalpl-Kreuz ist am Sonntag ein 36-jähriger Garmisch-Partenkirchner auf tragische Weise ums Leben gekommen. Einer, den viele Einheimische kannten. Bei einem Familienausflug in den Allgäuer Bergen ist ein Mann vor den Augen seiner Frau und seiner kleinen Tochter in den Tod gestürzt. In Österreich wurden zwei Deutsche nach einer Wanderung tot geborgen. Eine Wanderin war abgerutscht. Bei dem Versuch, ihr zu helfen, stürzte auch ihr Begleiter ab.

dpa