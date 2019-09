150 Meter in die Tiefe: Deutscher stürzt von Klettersteig in den Tod

An einem Klettersteig ist am Sonntag ein Mann tödlich verunglückt. (Symbolbild).

Er stürzte 150 Meter in die Tiefe

von Franziska Konrad schließen

An einem Klettersteig bei Oberstdorf zwischen Deutschland und Österreich ist ein Mann am Sonntag tödlich verunglückt. Der 58-Jährige stürzte 150 Meter in die Tiefe.