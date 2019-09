Baggerschaufel kracht in vollbesetzten Schulbus - Busfahrer reagiert geistesgegenwärtig

Eine Baggerschaufel krachte am Montag bei Obertaufkirchen in einen vollbesetzten Schulbus. Drei Kinder wurden verletzt - der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig.

Obertaufkirchen - Ein schwerer Unfall zwischen einem vollbesetzten Schulbus und einem Bagger ereignete sich am Montag bei Obertaufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn).

Gegen 13.30 Uhr war ein Minibagger von Obertaufkirchen in Fahrtrichtung Mesmering unterwegs. Gleichzeitig kam ein Schulbus aus Richtung Mesmering und fuhr in Richtung Obertaufkirchen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zunächst zu einem Zusammenstoß: Die Baggerschaufel und der Außenspiegel des Busses stießen aufeinander. Das berichtet die Feuerwehr.

+ In Obertaufkirchen ist eine Baggerschaufel in einen Schulbus gekracht. © fib

Unfall in Obertaufkirchen: Baggerschaufel kracht in Schulbus - Busfahrer reagiert geistesgegenwärtig

Aus bislang noch unbekannter Ursache krachte anschließend der Baggerarm samt Schaufel in das Seitenfenster des vollbesetzten Busses. Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig: Er warnte die 49 Schüler, die im Fahrzeug saßen. Diese konnten sich gerade noch rechtzeitig wegducken. Lediglich drei Kinder wurden durch die einschlagende Baggerschaufel leicht verletzt, so steht es in einem Bericht der Feuerwehr.

Die Feuerwehr war mit 45 Mann im Einsatz und kümmerte sich um die Erstversorgung und die Verkehrsabsicherung. Auch der Einsatzleiter des Rettungsdienstes war mit 20 Sanitätern vor Ort. Sie sorgten für die medizinische Behandlung der Verletzten.

+ Der Busfahrer reagiere schnell und warnte die Kinder. So konnte Schlimmeres verhindert werden. © fib

Bagger kracht in Schulbus: Drei Verletzte - Schüler verhalten sich vorbildlich

Da die Unfallursache zunächst nicht geklärt werden konnte, wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Auch der Minibagger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Über ihn wird nun ein Gutachten erstellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Feuerwehr ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Großes Lob kam von den Rettungskräften an den Busfahrer: Durch sein schnelles Handeln sei Schlimmeres verhindert worden. Auch die Schüler verhielten sich vorbildlich: Sie versorgten sich zuerst gegenseitig und bewahrten Ruhe, während sie auf die Rettungskräfte warteten.

kof