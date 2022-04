Auf dem Nachhauseweg: Frau (54) überfallen und mehrfach missbraucht - Fahndung läuft

Von: Katharina Haase

Sexualverbrechen in Obing. (Symbolbild) © dpa

Im Landkreis Traunstein ist es zu einem schweren Sexualverbrechen gekommen. Opfer wurde eine 54-jährige Frau. Der Täter ist flüchtig.

Obing - In Obing im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist es in der Nacht auf Samstag, 2. April, zu einem Sexualdelikt gekommen. Eine 54-jährige Frau wurde Opfer eines Triebtäters. Nun fahndet die Polizei nach dem Schuldigen.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 00:30 Uhr, als die 54-Jährige zu Fuß von ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle auf dem Weg nach Hause war. Auf offener Straße wurde sie dabei plötzlich von einem ihr unbekannten männlichen Täter überwältigt und in ein nahegelegenes Feld westlich der Kienberger Straße gezerrt.

Obing: Frau überfallen und sexuell missbraucht - Täter flüchtig

Der Angreifer hielt sein Opfer rund eine Stunde lang in seiner Gewalt und verging sich in dieser Zeit mehrfach an der Frau. Schließlich ließ er von ihr ab, woraufhin die 54-Jährige nach Hause flüchtete. Dort verständigte ein Angehöriger umgehend den Notruf. Ein Notarzt leistete medizinische Erstversorgung, danach wurde die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Sexualverbrechen in Obing: Opfer kann Täterbeschreibung nennen - Fahndung läuft

Die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Täter auf. Noch in der Nacht waren mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Trostberg und weiterer Polizeidienststellen im Einsatz, um die Gegend rund um Obing abzusuchen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und von der Spurensicherung genauestens untersucht. Die Ergebnisse erster Überprüfungen werden allerdings wohl erst in den kommenden Tagen vorliegen. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.

Das Opfer konnte eine Täterbeschreibung abgeben. Demnach soll der Angreifer etwa 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß gewesen sein. Der Beschreibung nach war er schlank, hatte kurze, dunkle Haare und trug einen grauen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Jacke. Er sprach englisch und gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wenn diese in der Nacht von Freitag auf Samstag im oben genannten Gebiet verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise erbittet die Kripo Traunstein unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

