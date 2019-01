Schulbus fährt auf wartendes Auto auf - mehrere Kinder verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in Unterfranken neun Menschen verletzt worden - darunter sieben Schüler.

Ochsenfurt - Der Bus war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen nahe Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) an einer Ampel auf einen wartenden Wagen aufgefahren. Die 53-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Fahrer eines weiteren Autos wurde leicht verletzt. Sieben der rund 40 Schüler aus dem Bus klagten über leichte Schmerzen. Warum der Schulbus nicht rechtzeitig bremste, war zunächst unklar.

dpa

