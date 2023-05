Bär tappt bei Traunstein in Fotofalle: Ist es das Tier, das bei Rosenheim Schafe riss?

Von: Johannes Welte

Teilen

Dieser Bär tappte im Landkreis Traunstein in eine Fotofalle © Quelle: Privat

Eine Wildkamera hat im südwestlichen Landkreis Traunstein am 7. Mai das Bild eines Bären aufgenommen. Möglicherweise handelt es sich um das gleiche Tier, das im April bei Oberaudorf drei Schafe gerissen hat.

Traunstein- Erstmals ist im Landkreis Traunstein nach über 100 Jahren ein Bär nachgewiesen worden. Er tappte im Südwesten des Landkreises in eine Fotofalle. „Ein weiterer Hinweis aus demselben Landkreis wird derzeit geprüft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) von Montagabend. Weitere Details wurden dazu nicht genannt. Es soll sich aber wohl um Trittspuren nördlich von Inzell handeln.

Landwirte und Erholungssuchende werden zur Vorsicht gemahnt

„Nutztierhaltern im Gebiet wird empfohlen, ihre Tiere nachts einzustallen sowie Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die Bevölkerung vor Ort und Erholungssuchende werden gebeten, die Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren zu beachten und bei Aktivitäten in der freien Natur aufmerksam und vorsichtig zu sein.“

Möglicherweise handelt es sich um das gleiche Tier, das im April bei Oberaudorf drei Schafe gerissen hat. Nach diesen Rissen wurden immer wieder Bärenspuren in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach gesichtet, wie am 22. April. Nach tz-Informationen waren diese Spuren im Bereich der Blauberge und des Schinders entdeckt worden. Danach wurde es in dieser Region ruhig.

Weitere Spuren in Tirol und Salzburger Land

Möglicherweise ist der Bär jetzt nach Osten gezogen: Am 24. April wurde in der Wildschönau in Tirol ein Schaf gerissen, eine DNA-Spur bestätigte, dass es sich um einen Bären handelte. Am 4. Mai gibt es dann eine Spur weiter östlich: Im Glemmtal auf rund 2000 Meter im Wintersportort Saalbach-Hinterglemm (Salzburger Land).

Und jetzt tappt ein Bär wieder weiter nördlich bei Traunstein in eine Fotofalle. Ist es ein und das gleiche Tier? „Wir haben bislang nur die DNA-Spur von der Wildschönau, die erst im Juni auf das Inviduum getestet wird“, so Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin der Landesregierung von Tirol. Das LfU erklärt: „Eine Individualisierung aufgrund eines Fotos oder Trittsiegels ist nicht möglich.“

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.