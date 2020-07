Sein Fahrrad wurde bereits gefunden: Österreichische Polizei sucht nach Bayer (40)

In Österreich wird ein 40-Jähriger aus Bayern vermisst. Das Fahrrad des Mannes wurde mittlerweile gefunden, die Polizei sucht nach dem Vermissten.

Ein 40-jähriger Deutscher wird in Österreich vermisst.

Mittlerweile wurde das Fahrrad des Mannes gefunden.

Eine Suchaktion läuft.

Brannenburg/Tirol - Seit Freitag (26. Juni) wird ein 40-jähriger Deutscher vermisst. Der Mann lebt in Brannenburg in Bayern. Das teilte die Polizeidirektion Tirol mit.

40-Jähriger aus Bayern in Österreich vermisst: Fahrrad des Mannes wurde gefunden

Die Familie des 40-Jährigen hatte eine Vermisstenanzeige aufgegeben, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach einem Hinweis und dem Auffinden seines Fahrrads am Mittwoch (1. Juli) beim Kaiseraufstieg-Bezirk Kufstein, besteht die Vermutung, dass der Deutsche im Bereich Kaisertal unterwegs sein könnte.

Aktuell läuft ein Sucheinsatz, wie die Polizei erklärt. Hinweise zum Vermissten und zu seinem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Deutscher in Österreich vermisst: Die Polizeimeldung im Wortlaut

„Seit dem 26.6.2020 ist ein 40-jähriger Deutscher aus seiner Wohnung in Brannenburg (D) abgängig. Die Vermisstenanzeige wurde von Angehörigen in Deutschland erstattet. Nach einem Hinweis und dem Auffinden seines Fahrrades am 01.07.2020, beim Kaiseraufstieg- Bezirk Kufstein, besteht die Vermutung, dass der Deutsche im Bereich Kaisertal unterwegs sein könnte. Derzeit läuft ein Sucheinsatz. Hinweise zum Abgängigen und seinem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen!“

