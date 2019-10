Tragischer Unfalltod: Motorradfahrer stirbt auf Fernpass-Straße - obwohl Auto rechtzeitig bremst

Auf regennasser Straße ist am Sonntag ein deutscher Biker in Tirol ums Leben gekommen. Eine Kollision mit einem bereits stehenden Auto war für ihn tödlich. Die Fernpassstraße blieb zwei Stunden gesperrt.

Reutte in Tirol - Ein deutscher Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Fernpassbundesstraße in Tirol auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Der Mann verlor auf der Fahrt von Reutte in Richtung der Gemeinde Nassereith - wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt - in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Der 50-Jährige rutschte bergab auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in das Auto eines 48-jährigen Deutschen.

Reutte in Tirol/Fernpass: Motorradfahrer kommt ums Leben - obwohl Auto rechtzeitig bremste

Obwohl dieser sein Auto bereits zum Stillstand gebracht hatte, war die Kollision für den Biker tödlich. Ersthelfer und ein herbeigerufener Notarzt versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, Auto und Motorrad wurde nach Angaben der Polizei „erheblich beschädigt“. Die Fernpassbundesstraße blieb am Sonntag für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

In Nordbayern war im Juli ein Motorradfahrer in einer ähnlichen Situation ums Leben gekommen: Er schleuderte mit seinem Bike in eine Felswand. Großes Glück hatte ein deutscher Biker in Tirol vor gut zwei Wochen. Er stürzte mit seiner Maschine 30 Meter weit einen Abhang hinab - und kam mit dem Leben davon.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks