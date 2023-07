Stau-Horror am Wochenende: Fast alle Autobahnen voll – Brennpunkte und Tipps im Überblick

Von: Felix Herz

Es werden die mitunter staureichsten Tage des Jahres: Am kommenden Wochenende beginnen auch in Bayern und BW die Sommerferien. Staus sind quasi vorprogrammiert.

München – Fast ganz Deutschland ist bereits in den Sommerferien, am letzten Juli-Wochenende (28. bis 30. Juli) kommen die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg dazu. Während auf der einen Seite also die zweite Ferienwelle anrückt, geht es in den südlichen Gefilden der Bundesrepublik erst richtig los – wenig überraschend wird das für staureiche Tage sorgen. Der ADAC geht jedoch noch weiter – und prognostiziert einen regelrechten Wahnsinn auf den Autobahnen Deutschlands.

„Fast jede Fahrt endet im Stau“: ADAC warnt vor Autobahn-Wahnsinn am Wochenende

Am Wochenende stünde Reisenden „eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison“ bevor, schreibt der ADAC auf seiner Homepage. Das Problem: Bayern und Baden-Württemberg starten in die Sommerferien, aus „Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande rollt die zweite Reisewelle“, so die Verkehrsexperten. Autoreisende aus NRW und Teilen Skandinaviens, wo die Schule schon bald wieder losgehe, seien dagegen schon wieder auf dem Heimweg. Die Folge: Viel Verkehr in alle Richtungen. „Am Wochenende endet fast jede Fahrt im Stau“, schreibt der ADAC dazu auf seiner Homepage.

Am kommenden Wochenende wird es laut ADAC so voll wie selten auf den Straßen Bayerns. Grund sind die Sommerferien. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk / IMAGO

Insgesamt stellen die Experten des ADAC eine erhöhte Reiselust der Deutschen im Vergleich zu den Vorjahren fest. Hinzu kommt, dass sich Tagesausflüge und Camping-Urlaube großer Beliebtheit erfreuen – auch das sorgt für deutlich mehr Verkehr auf den Straßen. Etwas Abhilfe verschafft dagegen das Ferienfahrverbot für Lkws. Dies gilt seit Samstag, 1. Juli, bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr.

Die Staustrecken im Überblick: Welche Routen in Bayern trifft es am stärksten?

Der ADAC listet auch die „wichtigsten Staustrecken“ auf. Dort droht die stärkste Belastung:

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Außerdem listet der ADAC noch eine für Bayern relevante kurz- und eine langfristige Autobahnsperrung auf:

A3 Passau – Würzburg in beiden Richtungen : Zwischen Kreuz Nürnberg und Nürnberg/Behringersdorf von Samstag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 6 Uhr

: Zwischen Kreuz Nürnberg und Nürnberg/Behringersdorf von Samstag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 6 Uhr A94 München – Passau in beiden Richtungen: Zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023

Viel Geduld am Wochenende nötig: Stau-Zeiten und Tipps

Nicht das ganze Wochenende über wird es gleich viel Stau geben. Die Spitzenzeiten liegen laut ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wenn möglich, so empfehlen die Experten, solle man diese Stoßzeiten meiden, Alternativrouten suchen und auf andere Reisetage, wie Dienstag bis Donnerstag, ausweichen.

Zudem räumt der Automobilclub mit einigen Mythen rund um Staus und deren Vermeidung auf. So bringe es zum Beispiel nichts, in einem Stau die Spur zu wechseln – außer, man wird von einer längeren Lkw-Staukolonne blockiert. Das Abfahren von Autobahnen lohne sich zudem nur, wenn der Stau durch einen Unfall verursacht wurde oder im starken Reiseverkehr – im Berufsverkehr sind die Alternativrouten dagegen ebenfalls stark belastet. Wer hier auf ein mit Echtzeit-Daten versorgtes Navigationsgerät zurückgreifen könne, sei im Vorteil. (fhz)

