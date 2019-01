Streit gipfelt in Drama: Vermieter geht auf Mieter los

Schon länger herrschte in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) dicke Luft zwischen einem Vermieter und seinem Mieter - nun gipfelte der Streit im Drama.

Oettingen - Im schwäbischen Oettingen, Landkreis Donau-Ries, eskalierte am vergangenen Dienstagnachmittag (15. Januar) ein Mietstreit. Schon länger gab es zwischen dem Vermieter und seinem Mieter Meinungsverschiedenheiten. Doch mit einer derartigen Eskalation des Streits konnte wohl niemand rechnen. Der 49-jährige Vermieter ging nämlich rabiat auf seinen 22-jährigen Mieter los und würgte ihn. Der junge Mann musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Vermieter geriet völlig in Rage

Wie die Polizeiinspektion Nördlingen am Mittwoch mitteilte, ging dem Streit in Oettingen ein Gespräch zwischen dem Vermieter und seinem Mieter voraus. Dabei soll es um Mietstreitigkeiten gegangen sein. Der 49-jährige Vermieter geriet währenddessen so in Rage, dass er begann, den 22-jährigen Mieter zu beleidigen. Er würgte seinen Mieter und schlug ihm mehrfach gegen den Kopf.

Der Mieter musste ins Krankenhaus

Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung mit seinem Vermieter, musste der 22-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurden leichte Verletzungen festgestellt. Laut einem Polizeisprecher wird der junge Mann nach dem erschreckenden Vorfall aber die Konsequenzen ziehen und mit seiner Lebensgefährtin aus der Wohnung ausziehen.

dpa

