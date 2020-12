Mit dem Macarena-Tanz vor dem Altar: Pfarrer-Ehepaar aus Bayern dreht Video - und wird zum YouTube-Star

Das Lieblingslied ihres kleines Sohnes wurde für ein Pfarrer-Ehepaar aus Franken zur Vorlage für ein witziges selbstgedrehtes Video über ihren Beruf.

Offenhausen - Was Darth-Vader mit rotem Lichtschwert, der spanische Macarena-Tanz und eine blaue Wasserpistole mit dem Pfarrer-Beruf zu tun haben? Die Antwort darauf gibt das bayerische Pfarrer-Ehepaar Martin und Ann-Sophie Hoepfner in einem Musikvideo. Mit dem Clip „Das muss ein Pfarrer können“ sorgen die beiden fränkischen Pfarrersleute für ordentlich Aufsehen.

Offenhausen: Pfarrer-Ehepaar entdeckt während Corona Leidenschaft für Videos

In Offenhausen (Landkreis Nürnberger Land) teilen sich die Eheleute laut BR eine Pfarrstelle. Auch dort spüren die Hoepfners die Folgen der Corona-Pandemie: Um ihre Schäfchen trotz des Lockdowns zu erreichen, begannen sie christliche Botschaften fürs Internet aufzuzeichnen.

Ihr wohl populärstes Video haben die Pfarrersleute - zumindest indirekt - ihrem kleinen Sohn zu verdanken. Das Lieblingslied des Dreijährigen - „Das muss ein Ritter können“ aus dem Kindermusical Ritter Rost - dichteten die Eltern kurzerhand zu „Das muss ein Pfarrer können“ um. In exakt fünf Minuten und zwölf Sekunden nehmen die Geistlichen darin sich selbst und ihren Beruf auf die Schippe - und avancieren damit zu richtigen Youtube-Stars. Über 25 000 Mal wurde ihr Video inzwischen geklickt (Stand: 5. Dezember, 17.03 Uhr).

Bayern: Pfarrer-Ehepaar mit „Hommage an den schönsten Beruf der Welt“

„Eine kleine Hommage an den schönsten Beruf der Welt: ohne Anspruch auf Vollständigkeit, große Professionalität oder Perfektion. Aber mit dem Herzblut, mit dem wir unserer Berufung seit sieben Jahren folgen - und hoffentlich für die nächsten 30 Jahre noch folgen werden“, schreiben die Pfarrer unter ihren selbstgedrehten Clip.

Ein paar Einblicke: In einer Szene rennt Martin Hoepfner etwa mit einer Wasserpistole einer aus der Kirche fliehenden Mutter mit Täufling im Arm hinterher. „Trotz Corona fleißig taufen, dass die Schäfchen nicht entlaufen“, trällern die Pfarrersleute dazu. An einer anderen Stelle achtet der Pfarrer im Darth-Vader-Kostüm und mit rotem Leuchtschwert am Kircheneingang auf die Einhaltung der Hygieneregeln.

„Das muss ein Pfarrer können“: Pfarrer-Ehepaar tanzt in Video vor Altar den Macarena-Tanz

„Für Hygiene-Sicherheit sind wir immer stets bereit bevor es in die Kirche geht“, singen die Geistlichen dazu im Hintergrund. Ein Highlight des selbstgedrehten Clips: Als das Ehepaar im schwarzen Talar nebeneinander vor dem Altar den spanischen Macarena-Tanz zum Besten gibt.

Das Video endet mit einem Aufruf des Pfarrerpaares: „Kollegen gesucht - damit im Pfarrhaus nicht das Licht ausgeht“ flimmert in den letzten Sekunden des Clips in weißen Lettern über den schwarzen Bildschirm. „Unsere Hoffnung ist, dass der eine oder andere das Video cool findet und sich denkt: vielleicht wäre das auch was für mich“, zitiert der BR Martin Hoepfner.

Nach witzigem Youtube-Video: Pfarrer-Ehepaar aus Bayern bekommt positive Rückmeldungen

Im Netz kommt das Video anscheinend gut an. Die Pfarrersleute haben laut BR inzwischen positive Rückmeldungen aus Hamburg und anderen Orten bekommen. Auch bei der Evangelischen Kirche Bayerns wird das Film-Experiment des Ehepaares wohlwollend anerkannt. Für Heilig Abend dürfen die Hoepfners jetzt sogar einen Online-Kindergottesdienst produzieren.

