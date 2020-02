Wetter in Bayern: Warnkarte rot gefärbt - amtliche Warnung - erste Faschingsumzüge abgesagt

Leider reiht sich die Online Redaktion des Merkurs in die Reihe der Medien ein, die durch reißerische Überschriften die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen wollen. Dies ist sehr bedauerlich, umso mehr, als ich von dem Print Medium bisher nicht diesen Eindruck hatte.

DIese kreischenden Wettermeldungen sind echt zum Abgewöhnen. Der DWD warnt aktuell (16:37) vor (schweren) Sturmböen in exponierten Lagen im Flachland, auf den Bergen mit orkanartigen, in exponierten Lagen sowie im Bayerischen Wald über 1000m mit Orkanböen. Nix schwere Orkanböen. Was bitte ist daran "drastisch", außer, dass das hier mal wieder drastisch übertrieben ist?