Sturmtief „Antonia“ steht in den Startlöchern: Regen und Sturm bis kommende Woche - auch Schnee ist dabei

Von: Thomas Eldersch

Bayern erlebte eine stürmische Nacht. Das Orkantief „Zeynep“ streckte auch seine Finger bis in den Freistaat aus. Jetzt kommt „Antonia“. Alle News im Ticker.

Spitzenwindgeschwindigkeiten von knapp 150 km/h wurden in der Nacht auf Samstag gemessen (Update vom 19. Februar, 7.30 Uhr).

Nach „Zeynep“ kommt „Antonia“ auf Bayern zu (Update vom 19. Februar, 15.42 Uhr).

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 19. Februar, 15.42 Uhr: Während den Einsatzkräften und Helfern wieder eine anstrengende Nacht in den Knochen steckt, macht sich das dritte Sturmtief innerhalb von wenigen Tagen auf den Weg nach Bayern. Nach „Zeynep“ kommt „Antonia“ und das Alphabet beginnt von vorn. Der große Unterschied an „Antonia“ im Vergleich zu ihren Vorgängern wird sein, dass sie wesentlich mehr Regen im Gepäck hat.

Sturmtief „Antonia“ bringt Dauerregen für die Mittelgebirge

Zunächst stürmt es aber weiter. Vor allem in der Nacht auf Sonntag. Hier warnt der DWD vor Sturmböen im Bayerischen Wald und Teilen Oberfrankens sowie der Oberpfalz. Aber auch an den Alpen im Allgäu und um Garmisch-Partenkirchen herum wird es windig. Die Windgeschwindigkeiten können in exponierten Lagen bis zu 100 km/h erreichen. Ansonsten weht der Wind im Flachland mit 55 bis 70 km/h. Im Bergland sind auch 80 Stundenkilometer drin. Dabei bleibt es in der Nacht größtenteils mild, mit Werten zwischen vier Grad in Würzburg und minus drei Grad in Berchtesgaden, München darf mit zwei Grad rechnen. Dazu beginnt es bereits vereinzelt zu regnen und zu schneien. Es kann glatt werden.

Der Regen setzt sich vor allem im Norden Bayerns am Sonntag fest. Der DWD schreibt dazu: „Ab Sonntagvormittag in den Mittelgebirgen bis in die Kammlagen Regen. Bis Montagvormittag vor allem im Frankenwald und im Bayerwald teils über 30 mm.“ Im restlichen Freistaat können auch Tropfen vom Himmel fallen. Dabei bleibt es aber mild, bei Werten zwischen sieben und zehn Grad.

Update vom 19. Februar, 7.30 Uhr: Der Sturm „Zeynep“ hat Deutschland am Freitagabend extreme Orkanböen gebracht. Die stärkste Böe wurde auf dem Brocken im Harz gemessen mit 145,8 Kilometer pro Stunde, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. An der Nordseeküste in Büsum wurde mit 143,3 Kilometer pro Stunde ein ähnlich hoher Wert gemessen. Aber auch in anderen Landesteilen wurden Orkanböen registriert, so auf dem Feldberg im Schwarzwald (137,5), auf dem Großen Arber in Bayern (130,7) und in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern.

„Zeynep“ wütet: Sturmböen sorgen für abgedeckte Dächer

Heftige Sturmböen haben in Würzburg eine Dachfläche von etwa 300 Quadratmetern abgedeckt. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Abend niemand, doch die Dachpaneelen flogen nach Angaben der Feuerwehr bis auf die angrenzenden Bereiche der Werner-von-Siemens-Straße. Feuerwehrleute sicherten die übrige Dachfläche demnach mit Stahlseilen und Bandschlingen, um ein weiteres Abdecken durch neue Böen zu verhindern.

Windböen haben in Kitzingen Teile des Daches einer Schule abgerissen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden durch den Sturm am Freitagabend etwa 250 Quadratmeter des Flachdaches der Erich-Kästner-Schule abgedeckt. Teile des Wellblechdachs landeten demnach unter anderem in Bäumen und auf der Straße. Verletzte gab es keine, wie der Sprecher mitteilte.

Orkanwarnung in Bayern: „Zeynep“ wütet auch im Freistaat - DWD-Karte komplett eingefärbt

München - Nach dem Sturm, ist vor dem Sturm. Diese von Sepp Herberger entlehnte Anspielung trifft derzeit auf Bayern zu, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Gerade ist man im Freistaat damit fertig geworden, nach dem Sturmtief „Ylenia“ aufzuräumen, schon rollt ein weiteres Tief auf uns zu. „Zeynep“ heißt das Orkantief, das bereits auf den Britischen Inseln für Chaos gesorgt hat. Am heutigen Freitag prallt es mit voller Wucht auf Deutschlands Küsten. Seine Ausläufer reichen auch bis nach Bayern.

Orkantief „Zeynep“ trifft Bayern: Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erwartet

Besonders stark von den Orkanböen betroffen ist der Norden Bayerns. Im nördlichen Franken auf den Gipfeln der Mittelgebirge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern mit orkanartigen Böen mit Spitzengeschwindigkeiten um 120 km/h. Aber auch im restlichen Freistaat bläst der Wind in der Nacht auf Samstag kräftig.

Im Norden Frankens drohen orkanartige Böen mit Spitzengeschwindigkeiten um die 115 km/h. © Screenshot DWD

Der DWD schreibt weiter in seiner Warnung, die noch bis in die frühen Morgenstunden des Samstags gilt: „In den Kammlagen der Mittelgebirge stürmische Böen um 70, auf Alpengipfeln Sturmböen um 80 km/h aus West. Von Westen auch im Flachland wieder auffrischender Wind aus Südwest. Dabei zunächst in Schwaben starke, in Franken stürmische Böen bis 75, dort exponiert Sturmböen bis 85 km/h. Ab dem Abend und in der ersten Hälfte der Nacht zum Samstag von Nordwest nach Südost (schwere) Sturmböen zwischen 75 und 100 km/h.“

Neben dem Wind kommt es auch noch feucht vom Himmel runter. In der Nacht zieht von Norden kommend Regen auf. In Lagen über 800 Meter geht dieser in Schnee über. Es kann dort also glatt werden. Die Werte liegen dabei zwischen null und sechs Grad. Am Samstag klingen sowohl die Niederschläge als auch der Wind ab. Es wird verbreitet sonnig bei Werten von sieben Grad in München und fünf Grad in Kempten oder Hof.

Wetter in Bayern: Staatsforsten warnen vor dem Betreten der Wälder

Vor einer Gefahr für Leib und Leben warnte am Freitag auch das Unternehmen Bayerische Staatsforsten. Da viele Bäume an den Folgeschäden der vergangenen Dürrejahre leiden, besteht nach Angaben des Unternehmens erhöhtes Risiko, dass Äste brechen oder Bäume umstürzen. Die Gefahr endet demnach nicht, wenn der Wind nachlässt. „Angebrochene Bäume können auch Tage nach dem Sturm umfallen oder Äste herabfallen“, erklärte ein Sprecher der Staatsforsten in Regensburg. „Wir bitten die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen und zunächst von Waldspaziergängen abzusehen.“ (tel)