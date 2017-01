Orkanböen und Glätte: Wetterwarnung für ganz Bayern

München - Vorsicht in ganz Bayern: Der deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Sturm und Glätte. In den südlichen Landkreisen Bayerns gilt sogar eine Unwetterwarnung vor Orkanböen.

Am Freitag geht es stürmisch zu in Bayern: Orkantief Egon bringt starken Wind und jede Menge Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnt Autofahrer in ganz Bayern vor Schneeverwehungen und Glätte, besonders in höheren Lagen, zudem gilt eine Warnung vor schweren Sturmböen.

In einzelnen Landkreisen in Bayern warnt der Wetterdienst außerdem vor Orkanböen. In Oberbayern sind die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Berechtesgadener Land, Miesbach, Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Traunstein betroffen.

+++ 8.55 Uhr: In vielen Teilen Frankens hat Egon für Stromausfälle gesorgt. Betroffen sind die Landkreise Fürth, Nürnberger Land und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Von den Sturmböen abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume haben zahlreiche Stromleitungen beschädigt. In Goldbach im Landkreis Aschaffenburg wurde das Vordach eines Supermarktes teilweise abgedeckt.

+++ 8 Uhr: Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 9 in Mittelfranken ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporter hatte ein Stauende übersehen.

Sturm erreicht am Vormittag Höhepunkt

Am frühen Vormittag soll der Wind laut DWD seinen Höhepunkt erreichen. Vor allem im Norden Bayerns und in den Alpen treten dann Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern auf. In höheren Gipfellagen in den Alpen sind Orkanböen um 120 km/h möglich. Im Bergland kommt es auch zu starken Schneeverwehungen. Verbereitet ist auch mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen, teilt der DWD mit.

Schnee ist vor allem für das nördliche Franken angekündigt. Am westlichen Alpenrand fallen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, dort geht der Schneefall auch am Nachmittag weiter. Im Bayerischen Wald und im Allgäu soll es noch stärker schneien.

Das Sturmtief Egon sorgte am Freitag in ganz Deutschland für Verkehrschaos, Stromausfälle und gesperrte Gleise. Die Deutsche Bahn hat auf das Wetter reagiert und drosselt die Höchstgeschwindigkeiten ihrer ICE-Züge.