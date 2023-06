2 / 12

Der Schrecksee in den Allgäuer Alpen zählt zu den schönsten Seen in Bayern – ist aber ob der eher schweren Wanderung dorthin ziemlich einsam. Diese Kombination qualifiziert den Schrecksee als Geheimtipp, der sich auch wirklich lohnt. Denn er ist eingelassen in ein Tal grüner Wiesen, umgeben von steilen Bergen – ein tolles Panorama. © imagebroker / IMAGO