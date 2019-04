16-Jähriger stirbt beim Klettern auf Zugwaggon - seine Freunde müssen alles mit ansehen

Im niederbayerischen Osterhofen ist ein Jugendlicher (16) beim Klettern auf einem Zug durch einen Stromschlag getötet worden. Ein weiterer Jugendlicher (15) musste wiederbelebt werden und kam schwerverletzt in eine Klinik.

Osterhofen - Im niederbayerischen Osterhofen ist ein 16-jähriger Teenager beim Herumklettern auf einem Güterwaggon tödlich verletzt worden. Er hatte einen starken Stromschlag erlitten. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, war er in Begleitung eines 15-jährigen Freundes. Dieser erlitt bei dem Klettermanöver schwerste Verbrennungen und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Osterhofen: Jugendlicher klettert auf Waggon und erleidet Stromschlag - tot!

Berichten zufolge hatten insgesamt vier Jugendliche am Dienstagabend auf dem Gelände des Bahnhofs in Osterhofen-Altenmarkt im Landkreis Deggendorf einen Geburtstag gefeiert. Zwei der Jugendlichen, die 15 und 16 Jahre alten Jungen, kletterten dann auf einen Waggon eines abgestellten Güterzugs. Plötzlich bildete sich von der elektrischen Oberleitung mit 15 kVolt Spannung ein Lichtbogen.

Bayern: 16-Jähriger durch Oberleitung tödlich verletzt - Freund in Lebensgefahr

Der 16-Jährige war laut Angaben der Polizei sofort tot. Sein 15-jähriger Freund wurde vom Dach des Kesselwagens geschleudert und erlitt schwere Verbrennungen. Fahrgäste eines Personenzuges, die Zeugen des Unglücks wurden, alarmierten die Rettungskräfte. Der schwerverletzte Jugendliche musste wiederbelebt werden und wurde in eine Spezialklinik in München geflogen. Er schwebte zu diesem Zeitpunkt weiter in Lebensgefahr.

Ein Kriseninterventionsteam der freiwilligen Feuerwehr und ein Notfallseelsorger betreuten die anderen Jugendlichen sowie die verständigten Angehörigen der Opfer.

Oberbayern: Ähnlicher Fall schockierte erst gestern - 17-Jähriger stirbt an Bahnhof

Erst gestern war es im oberbayerischen Haar (Landkreis Ebersberg) zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort hatte ein 17-Jähriger am S-Bahnhof ebenfalls beim Herumklettern die Oberleitung berührt. Trotz sofortiger Hilfe durch Zeugen, konnte er nicht gerettet werden.

afp/kah