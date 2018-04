Rollerfahrer umgefahren - wenig später starb er im Rosenheimer Klinikum

Am Samstagnachmittag kam zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Die Kollision hatte tragische Folgen.

Ostermünchen/Tuntenhausen - Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.20 Uhr von Ostermünchen in Richtung Oberrain. An einer Kreuzung erfasste er beim Überqueren den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, der mit seiner Zündapp in Richtung Holzbichl fuhr. Der 74-jährige Rollerfahrer wurde mit mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus nach Rosenheim gebracht. Die Zündapp war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. An dem Wagen entstand ein Schaden von mehrere tausend Euro.

Wie nun am Sonntag der Polizei bekannt wurde, verstarb der 74-jährige Rollerfahrer am Abend im RoMed Klinikum Rosenheim an seinen schwereren Verletzungen, die er sich bei dem Verkehrsunfall zugezogen hatte.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein unfalltechnisches sowie ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

mag/dpa

