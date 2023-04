Häschen-Schule in Ottenhofen: Hier wissen sie, wie der Hase läuft - Oster-Spektakel lockt Besucher an

Von: Cornelia Schramm

In Ottenhofen streichen lebensgroße Hasen aus Stroh dieses Jahr einen Maibaum weiß-blau an. © Stefan Rossmann

30 lebensgroße Hasen aus Stroh hoppeln in der Osterzeit durch Ottenhofen im Kreis Erding. Schreiner Josef Greckl baut die Häschen-Schule seit 18 Jahren nach. Ein Oster-Spektakel zum Anfassen.

Ottenhofen - In Ottenhofen im Kreis Erding ostert es besonders: Über die Osterferien bevölkern 30 lebensgroße Hasen den Dorfplatz. Josef Greckl hat sie aus Draht und Stroh gebaut, in Tracht gehüllt und liebevoll in Szene gesetzt. Seit 18 Jahren stellt der Schreiner die Häschen-Schule nach, jedes Mal mit einer neuen Idee. Heuer stellen die Schüler einen Maibaum auf und pinseln wild drauflos. Ein Oster-Spektakel zum Anfassen.

Kreativen Druck hat er schon. Das gibt Josef Greckl zu. Schließlich verwandelt der Schreiner sein Heimatdorf Ottenhofen im Kreis Erding jedes Jahr in eine Pilgerstätte für Osterhasen-Freunde – seit 18 Jahren. Auf dem Dorfplatz unterhalb der Kirche hoppeln in den Osterferien nicht irgendwelche Schlappohren aus Draht und Stroh. Es sind die Häschen aus dem Kinderbuch-Klassiker „Die Häschenschule“ von Albert Sixtus. 1924 ist die Geschichte über den strengen Lehrer-Hasen und seine pfiffigen Schüler erschienen. Bis heute sind sie Kult – gerade in Ottenhofen.

Josef Greckl steht neben dem Lehrer-Hasen. Seit 18 Jahren baut er die Häschen-Schule daheim in Ottenhofen nach. © Stefan Rossmann

Alles begann mit einem Osterbrunnen, den die Garten- und Heimatfreunde einmal im Dorf aufgestellt hatten. Um den herum saßen Strohhühner und -hasen. So kam Greckl die Idee für seine Häschen-Schule. Mit einer Lupe hat er damals das Bilderbuch untersucht, um zu wissen, was die Häschen da eigentlich genau pauken müssen. Dann hat er detailgetreu Tafeln, Schulbänke und Hasen nachgebaut.

XXL-Strohhasen: Albert Sixtus‘ Bilderbuch erwacht zum Leben

Eine Holzlatte als Rückgrat, Arme und Beine sind aus Metallstangen oder alten Schläuchen. Umwickelt mit Stroh und Draht erweckt Greckl die Häschen zum Leben und haucht ihnen von Jahr zu Jahr mehr Persönlichkeit ein. „Das ist das Schönste“, sagt der 50-Jährige. „Sobald man die Augen aufsetzt, hat jeder Hase plötzlich seinen eigenen Charakter.“

In Tracht begrüßen zwei Hasen die Besucher am Dorfeingang von Ottenhofen. © Stefan Rossmann

Da ist der strenge Lehrer, stilecht mit Brille, Frack und Krawatte. Und Max, ein Lausbub, der das Gesicht verzieht, weil ihm der Lehrer öfter mal die Löffel langzieht. „Max mit den angelegten Ohren habe ich 2008 gebaut, er ist eine Schlüsselfigur“, sagt Greckl. „Die Grimasse passt immer: Wenn ihn der Lehrer schimpft, er sich beim Vogelhäuschen bauen auf den Finger haut, falsche Töne auf der Flöte spielt oder einen Teller runterfallen lässt.“

All diese Situationen hat Max schon erlebt. Greckl lässt sich nämlich jedes Jahr eine neue Szenerie einfallen. Den 10. Geburtstag ihrer Schule in Ottenhofen haben die Häschen bei einem Dinner mit Kerzenschein und Karottenkuchen gefeiert. Bei einem Turnier im Sackhüpfen wurde schon mal der Osterhase des Jahres gekürt. Und sogar das Schafkopfen haben die Häschen hier mal gelernt.

Ottenhofen: Häschen-Schule ist seit 18 Jahren Besucher-Magnet

Beim Bauen und Aufstellen der Figuren hilft Josef Greckl seine ganze Familie. Handwerklich kommt der Schreiner nicht ins Rudern – nur der Fuchs im Plumpsklo war eine Tüftelarbeit. Aber da ist eben dieser kreative Druck. Der österliche Besuch in Ottenhofen ist ja in der ganzen Region längst kein Geheimtipp mehr. Oft tummeln sich bis zu 30, 40 Besucher gleichzeitig am Dorfplatz, um zu staunen und sich Arm in Arm mit den Osterhasen fotografieren zu lassen.

Reger Besucher-Andrang: Die Häschen-Schule ist in Ottenhofen unterhalb der Kirche aufgebaut. © Stefan Rossmann

„Mein Anspruch wächst“, sagt Greckl. „Damit wird die Arbeit immer aufwendiger.“ Die Tausenden Besucher will er immer neu überraschen. Auch, weil er Spenden sammelt. Dieses Mal für die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz.

30 Hasen schlummern in Greckls Stadl. Steht Ostern vor der Tür, dürfen sie raus. Zwei hat Greckl, selbst dreifacher Vater, heuer neu gebaut – darunter erstmals ein Baby-Hase. Auch heuer drückt die Klasse nicht nur die Schulbank: Die Häschen wollen – wie die Bewohner von Ottenhofen – einen Maibaum aufstellen. Den streicht die Klasse weiß-blau. Einige Häschen bemalen auch Taferl und binden Girlanden.

Häschen-Schule neu erfunden: Dieses Jahr werkeln die Schüler an einem Maibaum. © Stefan Rossmann

Und Max? Der macht mal wieder Schmarrn: Ihm kommt der Farbtopf aus, das Maibaumblau läuft ihm über den Kopf. „Solche Ideen kosten mich einen ganzen Kopf“, sagt Greckl und lacht. Das eingefärbte Hasenhaupt wandert eben in den Fundus und Frechdachs Max kriegt nächstes Jahr einen neuen Kopf. Langweilig wird es so in Ottenhofen bestimmt nie. (sco)