„Die drei Zentimeter konnte ich entbehren“: Ottfried Fischer verliert Finger bei Rollstuhl-Unfall

TV-Star bei „Der Bulle von Tölz“

Ottfried Fischer (69) hat mit Parkinson zu kämpfen und sitzt seit geraumer Zeit im Rollstuhl. Ein Unfall kostete ihm den kleinen Finger – den Humor verlor er dennoch nicht.

Passau – Der TV-Star aus „Der Bulle von Tölz“, Ottfried Fischer, kämpft seit Jahren gegen seine Parkinson-Erkrankung. 2008 ging er damit erstmals an die Öffentlichkeit. Seinen Humor verlor der Schauspieler und Kabarettist dadurch nicht, er nennt seine Krankheit sogar spöttisch „Herr Parkinson“, wie er im BR-Film „Lebenslinien“ verrät. Mittlerweile ist er mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Im Interview mit der Bild-Zeitung gibt er einen Einblick in seine jüngsten Unfälle – trotz allem mit Humor.

Ottfried Fischer erzählt im Interview von Rollstuhl-Unfall: „Finger hing nur noch an Fetzen“

Eines der Themen im Interview ist das Leben mit Rollstuhl. Fischer bezeichnet ihn als Segen. „Wenn man nicht richtig gehen kann, wie ich, geht es halt nicht anders.“ Er sei sperrig, aber er komme gut damit zurecht. Allerdings hat ihn das Gefährt auch „den kleinen Finger gekostet“. Er sei in Passau eine Gasse „hochgedonnert“ und dabei an einer Mauer hängengeblieben. „Das Pech: Der kleine Finger war dazwischen“, erzählt er der Bild. „Hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan.“

Im Krankenhaus haben sie ihn dann amputiert, anstatt ihn „umständlich“ wieder dranzunähen. Fischer nimmts mit Humor. „Die drei Zentimeter konnte ich entbehren!“ Während der OP habe er ein Weißbier verlangt. Das Beste sei gewesen, dass es am Abend Fingernudeln in der Klinik gab. „Da habe ich gelacht.“

Kabarettist Ottfried Fischer lässt sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen

Mitte des Jahres verletzte sich Fischer dann erneut. Bei einem Treppensturz riss er sich die Oberschenkelsehne, weshalb er seitdem die Wohnung kaum noch verlassen kann. „Jetzt bin ich ein Gefangener der Bude.“ Fischer lebt mit seiner Frau abwechselnd in Gauting bei Starnberg und in Passau. Erst vor einigen Wochen suchte er für seine Mutter ein neues Zuhause.

Nur zu Hause zu sitzen, dabei soll es nicht bleiben. In einem Reha-Zentrum arbeitet er schon daran, wieder fit zu werden. Sich über seine Schicksalsschläge aufregen, kommt für den 69-Jährigen nicht infrage. (tkip)

